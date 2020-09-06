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الأحد 06 سبتمبر 2020 الموافق 18 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استشهاد أمين شرطة فى سطو مسلح على سيارة بريد بالقليوبية

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 04:30 م
سطو مسلح
سطو مسلح
كتب صلاح حسنى
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استشهد أمين شرطة، متأثرا بإصابته بطلق ناري من الخلف، في واقعة السطو المسلح على سيارة نقل أموال تابعة للبريد ببنها بالقليوبية، وتم نقله إلى المستشفى لاتخاذ اللازم، ولكنه فارق الحياة متأثرا بإصابته.

كانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد تلقت إخطارا من العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، بوقوع سطو مسلح على سيارة نقل أموال تابعة للبريد المصري بمنطقة مساكن الرملة ببنها، وسقوط مصابين بأعيرة نارية، وذلك فى منتصف شهر أغسطس الماضي.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وتبين أن مجهولين هاجموا سيارة البريد بمنطقة مساكن الرملة، وأن الجناة كانوا يستقلون دراجة نارية واقتربوا من السيارة محاولين تهديد السائق ومرافقيه من الحراسة، ولكن تمكن السائق من الهروب من الجناة، وأثناء ذلك أطلق أحدهم عدة أعيرة نارية تسببت في إصابة السائق وأمين الشرطة، ويدعى "أشرف. غ. س"، ولم يتمكن الجناة من سرقة السيارة.

فيما تكثف أجهزة الأمن من جهودها للقبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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