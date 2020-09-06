فساد مالي.. معاقبة رئيس قسم العقود بـ«إسكان الإسماعيلية»

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، بعقوبة اللوم وخصم أجر شهر من راتب رئيس قسم العقود بمديرية الإسكان فى الإسماعيلية، وذلك فى قضية فساد مالي وإداري، جرت فصولها داخل مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسماعيلية، أحيل على إثرها مديرة المديرية ورئيسة قسم العقود للمحاكمة العاجلة، بتهمة إرتكاب مخالفات جسيمة في إجراءات مناقصة خاصة بمديرية الصحة، ترتب عليها إهدار 10.4 مليون جنيه.أكدت المحكمة صحة ما جاء عبر تقرير الاتهام في القضية رقم 273 لسنة 61 قضائية عليا بأن دعاء محمد عبد المنعم، مديرة مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسماعيلية وسهير منصور عبد الملك، رئيس قسم العقود بالمديرية لم تؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفتا القواعد المالية والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها مما ترتب عليها المساس بمصلحة مالية للدولة.وجاء في أوراق القضية أن المخالفة الأولى وافقت على إتخاذ إجراءات طرح المناقصة المتعلقة بإحلال وتجديد المعمل المشترك التابع لمديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية دون إستخراج تراخيص البناء اللازمة، وذلك بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات مما كبد جهة عملها أضرار الية قدرت بمبلغ 10.4 مليون جنيه.