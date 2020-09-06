المشدد 10 سنوات لتاجر حشيش في الدرب الأحمر

قضت محكمة «جنايات القاهرة» المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأحد، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه وحبس آخر سنة، لترويج مخدر الحشيش في منطقة الدرب الأحمر.صدر الحكم برئاسة المستشار محمد علي وعضوية المستشارين صفاء الدين أباظة ومحمد شعبان حبيب وأمانة سر محمد علاء حمزة وإسلام عاشور.وكشف قرار الإحالة قيام المتهمين «أ. ع» و«هـ. م» «و. ب» بإحراز وحيازة جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.وكشفت شهادة عبدالرحمن عاشور، معاون مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، أنه نفاذا لإذن النيابة العامة الصادر له بضبط وتفتيش المتهمين انتقل إلى حيث تواجدهم فأبصر المتهم الأول والثانية بمدخل العقار فقام بضبطهما وبتفتيش الأول عثر معه على قطعة لحشيش المخدر ومبلغ مالي وهاتف وضبط من يد الثانية مبلغ مالي وهاتف وأبصر المتهم الثالث جالسًا على دراجة نارية بمدخل العقار وبضبطه وتفتيشه عثر بحوزته على عبوة سجائر بها قطع للحشيش وسلاح أبيض ومبلغ مالي وهاتف.وبمواجهتهم بالمضبوطات أقروا له إحرازهم المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية حصيلته والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهم والسلاح الأبيض لتجزئة المواد المخدرة والدراجة النارية لترويج المواد المخدرة.