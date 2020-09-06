السيول تغلق 7 طرق.. و«المرور» تحذّر قائدى السيارات

أغلقت الإدارة العامة للمرور صباح اليوم الأحد طريق «سوهاج اتجاه قنا» على الطريق الصحراوي الغربي وطريق «الشيخ فضل- رأس غارب» وطريق «قفط- القصير» وطريق «سفاجا- سوهاج»، وطريق «الأقصر- نجع حمادي»، وطريق «الأقصر- الوادي الجديد»، وطريق «قنا- سوهاج» الصحراوي الغربي، بسبب السيول.وأهابت الإدارة قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.ونصحت الإدارة قائدي السيارات بعدم تجاوز السرعة المقررة قانونًا، وعدم تخطي السيارات الأخرى على الطريق، وعدم السير عكس الاتجاه؛ لأنه يعتبر اغتصابًا لحق الغير في الطريق ويعرضك والآخرين لحوادث مروعة.