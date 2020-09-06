رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 06 سبتمبر 2020 الموافق 18 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

الوزن يساعد على الوقاية من مرض السكر

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 08:10 ص
مرض السكر
مرض السكر
أ ش أ
طباعة
توصل بحث طبي جديد إلى إمكانية الوقاية من مرض السكر أو حتى عكسه عن طريق فقدان الوزن.

وتشير البيانات المتوصل إليها إلى أنه فى عام 2019، كان هناك ما يقرب من 463 مليون شخص فى جميع أنحاء العالم يعانون من مرض السكر، وكان الغالبية العظمى منهم ( حوالي 90٪) مصابون بالنوع الثاني من مرض السكري، ويضاعف من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية والوفاة من تعقيدات القلب والأوعية الدموية.

وقال الباحث الرئيسي بريان فيرينس - من جامعة كامبريدج فى المملكة المتحدة وجامعة ميلانو - "نظرًا لأننا ولدنا بجيناتنا، فقد يكون من الممكن تحديد في وقت مبكر من الحياة من لديه فرصة كبيرة للإصابة بمرض السكر خلال حياتهم"، وأضاف "أجرينا هذه الدراسة لمعرفة ما إذا كان الجمع بين المخاطر الموروثة ومؤشر كتلة الجسم الحالي (BMI) يمكن أن يحدد الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمرض السكر.. يمكن أن تركز جهود الوقاية بعد ذلك على هؤلاء الأفراد ".

وتشير النتائج إلى أن مؤشر كتلة الجسم هو عامل خطر أقوى بكثير للإصابة بمرض السكر من الاستعداد الوراثي".

وقام الباحثون باستخدام طرقًا إحصائية لتقدير ما إذا كانت احتمالية الإصابة بمرض السكر لدى الأشخاص ذوي مؤشر كتلة الجسم المرتفع ستكون أكبر إذا كانوا يعانون من زيادة الوزن لفترة طويلة من الزمن. ووجدوا أن مدة ارتفاع مؤشر كتلة الجسم لم يكن لها تأثير على خطر الإصابة بمرض السكر.

وقال البروفيسور فيرينس "هذا يشير إلى أنه عندما يتجاوز الناس عتبة معينة لمؤشر كتلة الجسم، فإن فرص إصابتهم بالسكري ترتفع وتبقى عند نفس المستوى عالي الخطورة بغض النظر عن طول فترة زيادة الوزن".

وأشار إلى أنه من المحتمل أن تكون العتبة مختلفة لكل شخص وستكون مؤشر كتلة الجسم الذي يبدأ عنده في تطوير مستويات السكر في الدم غير الطبيعية.

وتابع "تشير النتائج إلى أنه يمكن تجنب معظم حالات مرض السكر عن طريق الحفاظ على مؤشر كتلة الجسم أقل من الحد الأقصى؛ مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم. وهذا يعني أنه لمنع مرض السكري، يجب تقييم كل من مؤشر كتلة الجسم وسكر الدم بانتظام. فالجهود المبذولة لفقدان الوزن ضرورية عندما يبدأ الشخص في تطوير مشاكل السكر في الدم ".

موضوعات متعلقة

تفاصيل مرض الالتهاب الخلوي الذي توفى به يوسف والي

تفاصيل الاعتداء على مصرى بمنطقة الفحيحيل بالكويت (فيديو)

مطالبات بتأجيل امتحانات الشهادة السودانية بسبب الفيضانات

بسبب السيول.. إغلاق 4 طرق من وإلى البحر الأحمر

الصور

image description

«مصر تقدر».. حفل قرعة مونديال اليد 2021 بالأهرامات

image description

من دبلوم صنايع لمعيدة بكلية الاقتصاد.. حكاية «أميرة» في جامعة حلوان

image description

«عم جمال».. هجره ولده فأنس وحدته برعاية «أيتام السيدة»

image description

«الدكتورة فريدة».. حلم بائعة خضار لابنتها لدخول كلية الطب

image description

عطل 30 دقيقة فى الخط الثانى بمترو الأنفاق

الأكثر قراءة

بعد حبسه بتهمة الاستيلاء على أراضى الدولة.. أبرز ممتلكات صلاح دياب

موعد إعلان نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2020

الأبنة المدللة.. حكاية هويدا ابنة صباح التي تسببت في بيع منزلها

تفاصيل الاعتداء على مصرى بمنطقة الفحيحيل بالكويت (فيديو)

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

الأبنة المدللة.. حكاية هويدا ابنة صباح التي تسببت في بيع منزلها

حكايات الشيخ النقشبندي مع السينما والرئيس السادات

«رفضت أكون أبًا وعائلتي حذفت أول أعمالي».. حكاية جميل راتب مع السينما والأبوة

«الواد ده موهوب».. حكاية «السادات» مع بليغ حمدي

نجم الساعة

«بى بى سى» تمنع موظفيها من الآراء السياسية عبر مواقع التواصل الاجتماعى

منوعات

كوريا الجنوبية تتأهب لإعصار «هايشن»

زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب تشيلي

العشرات من أفراس النهر فى مواجهة خطر الموت بناميبيا

الناشطة جريتا تونبرى: الفيلم الوثائقى بمهرجان البندقية يمثلنى

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
لمن يلومون فيروز.. زهقنا منكم جدًا
ماجد حبته
الأحمق قد ينتحر.. وينحر تركيا
ماجد حبته
عودة «باشاغا».. بالإكراه!
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «2»
المزيد

الثقافة

ضياء رشوان: لا أتقاضى مليمًا واحدًا من «الصحفيين»

ضياء رشوان: نعانى من فشل حزبى ذريع

دور النشر تدعم الأعمال الأدبية الفائزة بالمسابقات المحلية

«اسكتش».. معرض يضم نوادر كبار التشكيليين 21 سبتمبر