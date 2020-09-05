فتاة تُسلط الضوء على القضايا المجتمعية من خلال اللوحات

في اليوم العالمي للأعمال الخيرية، استطاعت إحدى الفتيات الواعدات في المجتمع المصري، والتي تستخدم منصتها للترويج للتغيير الاجتماعي والعمل الخيري، لمساعدة إخوانها من البشر.هناء السماك هي الفنانة المصرية صاحبة فكرة فن النوشو، وهى عبارة عن منصة يعرض فيها الفنانون أعمالهم المختلفة، وخاصة النساء، حيث كانت دائمًا تراهن كنماذج يحتذى بها، يمكنهن فعل أي شيء يضعن عقولهن عليه، ومنذ طفولتها، كانت دائمًا شغوفة برد الجميل للمجتمع من خلال الأعمال الخيرية، وعندما بدأت في إطلاق منصتها فن النوشو أرادت أن تمزج حبها ودعمها للمرأة، مع تقديرها لقيمة الأعمال الخيرية، وبدورها تبرعت بكل الأموال من لوحاتها المباعة للعديد من المنظمات الخيرية.وبالتعاون مع 9 فنانين صاعدين ومنصة Neya، أطلقت مشروع Art for Social Impact، وهو مشروع يهدف إلى رفع الوعي بأهمية التغيير الاجتماعي الدائم وبيئة أفضل للجميع، حيث يقمن برسم اللوحات المختلفة عن العديد من القضايا الاجتماعية التى يعانى منها المجتمع المصرى، ومن ثم تذهب عائداتها للقيام بالعديد من الأمور منها توفير الأعمال للأيتام، ودعم ملاجئ الكلاب، ومساعدة النساء على بدء أعمالهن الخاصة مثل الخياطة، وتوفير اللوازم المدرسية للأطفال المحرومين، وإنشاء حقائب ظهر معاد تدويرها للمساعدة البيئية.تقول "السماك" عبر صفحتها على الانستجرام إن الفكرة أكثر من مجرد عمل خيري، فهى تريد أن تحدث تأثيرًا مضاعفًا، بحيث يعرف المزيد من الناس عن هذه القضايا المجتمعية، ومن خلال العمل الجاد، قد يساعدون فى حلها.