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منوعات

علماء يكشفون سبب نسيان الإنسان المصائب والأحزان

السبت 05/سبتمبر/2020 - 04:23 م
نسيان الإنسان
نسيان الإنسان
وكالات
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يرى العلماء أن الدماغ البشري لا يحتفظ فقط بالذكريات الإيجابية كما يشاع، بل والسلبية أيضا، لكن الأخيرة تكبحها أنظمة الجسم الدفاعية.

ويشرح رستم جايفوتدينوف، الأستاذ المساعد في قسم طب الأعصاب وجراحة الأعصاب وعلم الوراثة الطبية في جامعة قازان الطبية، أن الذكريات السلبية والإيجابية تبقى مع الشخص طوال حياته، لكن الوصول إليها مقيد بآليات حماية الدماغ، لهذا السبب يبدو أن اللحظات السعيدة فقط هي التي تبقى في الذاكرة.

يقول جايفوتدينوف إنه لو كانت ذكريات الماضي السلبية متاحة باستمرار لأي شخص، لشكل ذلك خطرا على حياته.

وحسب الطبيب، فإن الدليل على أن الذكريات السلبية لا تُمحى، بل ما يحدث هو مجرد إخفائها، هو عمل الأطباء الشرعيين: "الشخص يحتفظ بكل شيء، هناك أساليب خاصة تستخدم في الطب الشرعي، حيث يمكن جعل الشخص يتذكر كل شيء، يمكن للشخص أن يتذكر كل التفاصيل والأحاسيس المرئية والسمعية، بالإضافة إلى جميع الأحاسيس الجسدية، كل هذا مسجل بشكل دقيق في دماغه".

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