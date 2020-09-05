«تبون» يرأس غدًا اجتماعًا لمجلس الوزراء لمناقشة التعديلات الدستورية

يترأس الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، غدا الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء، لمناقشة مشروع التعديلات الدستورية والمصادقة عليه قبل إحالته إلى البرلمان.وقال بيان للرئاسة الجزائرية، اليوم السبت: "يرأس الرئيس عبدالمجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، غدًا الأحد، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء"، مضيفا أن هذا الاجتماع، الذي سيعقد بمقر رئاسة الجمهورية، سيخصص لمناقشة مشروع التعديل الدستوري والمصادقة عليه قبل إحالته إلى البرلمان.وكان الرئيس تبون، قد قرر الشهر الماضي، إجراء الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية في الأول من نوفمبر المقبل، وهو ما يستلزم عرض التعديلات على مجلس الوزراء والبرلمان بغرفتيه (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني)، لإقرارها قبل الاستفتاء.وأعدت تلك التعديلات لجنة من الخبراء القانونيين شكلها الرئيس تبون، برئاسة الخبير القانوني أحمد لعرابة، وانتهت من عملها في مارس الماضي، وتسببت أزمة فيروس كورونا في تأجيل عرضها للنقاش المجتمعي الذي تم في يونيو الماضي.