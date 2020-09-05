أحمد حسن راؤول يشارك بـ 3 أغنيات في ألبوم رنا سماحة «7 رجالة»

تستعد المطربة رنا سماحة لطرح أحدث ألبوماتها الغنائية الذي يحمل اسم " 7 رجالة" خلال الأيام القليلة المقبلة.ويتعاون الشاعر الغنائي أحمد حسن راؤول مع رنا سماحة في الألبوم بثلاث أغنيات الأولى تحمل اسم "بقيت شبهك" من ألحان محمد الصاوي، وتوزيع موسيقي أحمد عبد السلام.والأغنية الثانية بعنوان "عندي الجرأة" من ألحان فخراني، وتوزيع حازم السعيد، والأغنية الثالثة باسم "100 مليون عاملة" وهي من ألحان فخراني وتوزيع موسيقي حازم السعيد.