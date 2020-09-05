أمريكا تدرج 4 أفراد فى قائمة سوداء لتدخلهم فى انتخابات فنزويلا

قالت وزرة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة أدرجت، 4 أفراد في قائمة سوداء بسبب ما قالت إنها مساعدة منهم لحكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في منع إجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة في فنزويلا في ديسمبر المقبل.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" من بين الأربعة إنديرا ألفونسو وخوسيه جوتيريس اللذان عينتهما المحكمة العليا الموالية للحكومة في وقت سابق من العام الجاري للإشراف على المجلس الانتخابي الوطني الذي دعا لإجراء الانتخابات في ديسمبر.وتقول المعارضة الفنزويلية إن المجلس مكتظ بالموالين لمادورو ولا يمكنه الإشراف على انتخابات نزيهة.وتعهد ائتلاف المعارضة الرئيسي الذي يقوده رئيس البرلمان خوان جوايدو بمقاطعة الانتخابات.وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين في بيان: "نظام مادورو الفاسد يحاول السيطرة على الجمعية الوطنية الفنزويلية من خلال انتخابات مزورة".