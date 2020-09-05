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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم السبت 5-9-2020

السبت 05/سبتمبر/2020 - 07:24 ص
الريال السعودي
الريال السعودي
منة سالم
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استمرارًا للخدمات المتنوعة التي يقدمها موقع «الدستور» يوميًا، نستعرض اليوم السبت 5-9-2020، سعر الريال السعودي مقابل الجنية المصري في أسواق تداول المال المحلية.

وبلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي اليوم 4.12 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري حقق 4.13 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع، وذلك وفقًا للتقارير الأخيرة في البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.

سعر الريال السعودي اليوم السبت 5-9-2020


استقر سعر الريال في البنك المركزي المصري، حيث سجل سعر الصرف 4.12 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع وفي بنك مصر بلغ 4.13 جنيه للشراء و4.22 جنيه البيع، أما في بنك البركة سجل 4.12 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

وفى بنك الإسكندرية السعر علي 4.12 جنيه للشراء، و4.24 جنيه للبيع، وفي البنك التجارى الدولى cib جاء بسعر4.12 جنيه للشراء، و4.24 جنيه للبيع، وفي البنك المصري الخليجي وصل السعر إلى 4.16 جنيه للشراء، و4.24 جنيه للبيع.

بينما جاء السعر في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.10 جنيه للشراء، و4.24 جنيه للبيع، وفي بنك المصرف المتحد حقق 4.09 جنيه للشراء، و4.24 جنيه للبيع.

وجاء في مصرف أبوظبي الإسلامي بسعر 4.14 جنيه للشراء، و4.24 جنيه للبيع، ووصل فى بنك عوده 4.11 جنيه للشراء، و4.24 جنيه للبيع، وسجل في بنك التعمير والإسكان 4.12 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع.

ووفقًا للسياسة المتبعة في البنك المركزي المصري، فقد تم إطلاق حرية تحديد أسعار العملات وفقًا للعرض والطلب، في البنوك ولكن يشترط أن تظل رقابة السوق بشكل دائم والتدخل في حال حدوث أي خلل في المبادئ المتفق عليها أو وقوع أي مضاربات مِن شأنها الإضرار بالعملة المحلية.

جدير بالذكر، أن التبادل التجاري بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية حقق ما يقرب من 6.1 مليار دولار عن العام المالي 2018- 2019.

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