جراب «صلاح دياب».. أسلحة وتهريب وفساد بالمليارات

وتتلخص هذه القضية في التربح والإضرار بالمال العام والتي تضمنت ارتكابهم مخالفات قانونية في تخصيص أرض نيو جيزة بطريق الإسكندرية الصحراوي.



ضبط أسلحة بفيلا منيل شيحة



في 9 نوفمبر 2015 ألقت مباحث الجيزة القبض على صلاح دياب لحيازته أسلحة دون ترخيص وأمر المستشار أحمد ناجي رئيس نيابة أمن جنوب الجيزة الكلية، بحبس صلاح دياب لمدة 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.

وذلك في قضية اتهامه بحيازة أسلحة نارية (بندقيتين آليتين)، وذخائر (7 طلقات)، مما تستعمل عليهما والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.



حبسه 6 أشهر لسب رئيس نادى الزمالك

في 17 فبراير 2016 قضت دائرة جنح مستأنف المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكي بحبس رجل الأعمال صلاح دياب 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه عن تهمتي سب وإزعاج رئيس نادي الزمالك وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتا، وذلك بعد بلاغ رقم 1078 لسنة 2015 جنح اقتصادية تقدم به منصور إلى النيابة اتهم فيه صلاح دياب بسبه وقذفه من خلال مكالمة هاتفية بينهما على خلفية نزاع بينهما بسبب بناء بوابة حول سور النادي الزمالك وهو ما أثر بالسلب على المحلات الموجودة.



الاستيلاء على أرض مطار القاهرة

وفي 11 مايو 2016 استردت سلطات مطار القاهرة أراضى مساحتها 24 ألف متر مربع قيمتها نحو 800 مليون جنيه من شركة «أواسيس» الترفيهية المملوكة لصلاح دياب كانت قد ضمتها إلى مقرها المجاور لمنطقة الشيراتون منذ عام 2011 دون سداد قيمتها للمطار، بعدما استغلت تدهور الأوضاع في البلاد عقب ثورة يناير 2011.



ولم يكتف صلاح دياب بذلك، ولكنه منع طعام الفقراء وقام بتخزين 700 طن سكر في أزمة نقص السكر، ففي 20 أكتوبر 2016 تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك خبر تخزين صلاح دياب 700 طن من السكر بمخازنه، لإرباك الأسواق المصرية.



التوسط لمسجل خطر للتعيين بشركة البترول



في 19 مارس 2017 قامت الأجهزة الرقابية، بفحص ملف أحد الموظفين - فرد أمن- بوزارة البترول، وتحديدًا شركة «جالف للبترول»، بعدما تبين أن للموظف صحيفة سوابق تتضمن قضايا مخلة بالشرف، حيث إنه مسجل خطر فئة «ب» فرض سيطرة، وسبق ضبطه واتهامه في العديد من القضايا الجنائية، منها القضايا أرقام 1910 لسنة 2007 جنح منيا القمح مشاجرة ضرب، 23050 لسنة 2003 جنح منيا القمح شرقية بلطجة، 18922 جنح منيا القمح سرقة بالإكراه، وتبين أنه مسجل خطر برقم 510 فرض سيطرة، وتبين أن صلاح دياب كان قد توسط لتعيين رامي. خ. د. ط مواليد 1980 من محافظة الشرقية، حيث تربطهما صلة قرابة.



التعدي على نهر النيل



في 25 مايو 2017 نجح قطاع حماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع شرطة المسطحات في إزالة تعديات على نيل الجيزة أنشأها المهندس صلاح دياب، رجل الأعمال، تمثلت في مرسى نيلي ردم النيل بالمخالفة للقانون.







تحرير 29 محضرًا لضبط سلع فاسدة بمحلاته



18 أغسطس 2017 كشفت مباحث التموين عن تورط رجل الأعمال صلاح دياب في 29 قضية أغذية فاسدة وأخرى مجهولة المصدر "مهربة"، وذلك عقب حملة أمنية مفاجئة شنتها الإدارة العامة لمباحث التموين برئاسة اللواء أنور سعيد على محلات لابوار وon the run بنطاق المنطقة المركزية القاهرة والجيزة والقليوبية بالتنسيق مع الطب الوقائي ووزارة الصحة لضبط السلع الفاسدة والمجهولة.

ألقت أجهزة الأمن الثلاثاء الماضي، القبض على رجل الأعمال المعروف صلاح دياب؛ لاتهامه في قضايا مالية وشبهات فساد، بناءً على أمر ضبط وإحضار صادر عن النيابة العامة.وهذه ليست المرة الأولى التي يلقى القبض على رجل الأعمال صلاح دياب واتهامه في قضايا فساد، بل سبق أن ضبط عدة مرات من قبل وحققت معه النيابة في قضايا أبرزها الاستيلاء على أراضي الدولة.ويستعرض "الدستور" أبرز القضايا التي حوكم فيها دياب.تخصيص أراضٍ بالمخالفة للقانونفي 7 نوفممبر 2015 ألقت قوات الأمن القبض على صلاح دياب وزوجته عنايات الطويل وآخرين لاتهامهم بالتربح غير المشروع والإخلال بعقود أرض مدينة "نيو جيزة" في مدينة 6 أكتوبر، لشرائهم الأرض بأقل من السعر المقرر لها واستغلالها في بناء مشروع سكني مخالف للعقود وقررت نيابة الأموال العامة العليا استعجال تقارير لجنة الفحص المشكلة بقرار من النيابة، والتي تم تشكيلها من خبراء وأساتذة الجامعات لفحص أوراق مخالفات تخصيص الأراضي في عام 2007 وأصدر النائب العام قرارا بالتحفظ على أموال 18 رجل أعمال في تلك القضية من بينهم صلاح دياب وزوجته.