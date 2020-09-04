«بى بى سى» تمنع موظفيها من الآراء السياسية عبر مواقع التواصل الاجتماعى

خطوة جديدة ضمن قواعد العمل اتخذتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، حيث قال تيم ديفي، للموظفين إن عليهم عدم نشر أي أخبار سياسية على صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، للحفاظ على حيادية المؤسسة، حيث يعد الأمر تهديدًا لحيادية المؤسسة، على حد قوله، جاء ذلك بعدما أصبح ديفيد المدير الـ17 للمؤسسة الثلاثاء الماضي.وفي أول خطاب له للموظفين، قال هم ديفيد وفقًا لما ذكرته رويترز: "إذا أردت أن تكون كاتب رأي في مقال أو مدافعا عن حملة حزب ما على وسائل التواصل الاجتماعي فهذا خيار متاح، لكن يجب عليك أن لا تكون وقتها في بي بي سي".يأتي هذا في الوقت الذي تتعرض فيه تمويل المؤسسة لهجوم شديد من قبل النواب البريطانيين، حيث قال ديفيد لموظفيه إنه لا يريد أن تتحول "بي بي سي" لمؤسسة باشتراك رغم ثقته الكاملة في أنها ستجد رواجًا في بعض المناطق، مؤكدًا ضرورة نقل كل الأخبار السياسية التي تحدث في البلاد لمختلف الفئات العمرية.