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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكشف

«إيكونوميست»: حقل غاز البحر الأسود لن يكفي تركيا

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 02:35 م
حقل غاز البحر الأسود
حقل غاز البحر الأسود
أبوزيد على
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كشف تقرير لمجلة "إيكونوميست" البريطانية، عن أن الغاز الطبيعي التركي الذي يزعم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه تم اكتشافه في البحر الأسود لن يكون كافيًا لإنهاء اعتماد البلاد على المصادر الأجنبية.

يشار إلى أن أردوغان كان قد صرح في 21 أغسطس الماضي باكتشاف 320 مليار متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي في البحر الأسود، ومن المقرر استخدامه اعتبارًا من عام 2023.

وقال التقرير: "لقد وصف أردوغان الكشف بأنه سيفتح حقبة جديدة لتركيا ويحولها إلى دولة مصدرة للطاقة، هذا حلم بعيد المنال، والمحللون لديهم شكوك جدية، لا يمكن تأكيدها بشكل مستقل، حول حجم الحقل وقدرة تركيا على استخراج الغاز في فترة قصيرة تصل إلى 3 سنوات، وكذلك الجدوى التجارية للمشروع".

وأرجع التقرير السبب إلى أن أعمال البحث والتنقيب خلف السواحل البحرية مكلفة وأسواق الطاقة متوقفة بسبب الانخفاض الأخير في الطلب وزيادة العرض، بالإضافة إلى أن انخفاض أسعار الغاز يجعل من الصعب على الحقول الحفاظ على صلاحيتها.

وأردف التقرير: "ومع ذلك على الرغم من أن الكمية البالغة 320 مليار متر مكعب معقولة، وبرغم أنها ستكون كافية للوفاء باحتياجات تركيا من الغاز لـ7 سنوات، إلا أنها لن تنهي الاعتماد على المصادر الأجنبية".

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