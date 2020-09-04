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الجمعة 04 سبتمبر 2020 الموافق 16 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تقرير الطب الشرعى فى مقتل شاب دافع عن زوجته من التحرش

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 02:31 م
جثة
جثة
حسام التمساح
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تسلمت نيابة شرق القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار أحمد عز المحامي العام الأول، تقرير الطب الشرعي في مقتل شاب على يد عامل أثناء الدفاع عن زوجته من التحرش بمنطقة المرج.

وكشف التقرير عن أن الجثة لذكر في بداية العقد الثاني من العمر، وبها إصابات بالوجه والرأس والعنق وتعزي الوفاة لطعنة بالبطن، حدثت بجسم صلب ذي حافة حادة وطرف مدبب أيا كان نوعه.

كانت النيابة قررت تشريح جثة المجني عليه، وإعداد تقرير حول الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى قسم شرطة المرج تلقى بلاغا من الأهالي بوقوع مشاجرة بين شخصين بشارع محمد نجيب وسقوط أحدهما قتيلا بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين أن عامل عاكس سيدة أثناء سيرها أمام المحل الذى يعمل فيه، فاستعانت بزوجها، وعند معاتبته للمتهم وقعت مشاجرة بينهما قام على إثرها العامل بطعنه في بطنه بآلة حادة ليسقط على الأرض مفارقا الحياة ثم فر هاربا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

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