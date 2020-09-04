حملات أمنية لملاحقة مروجى المواد المخدرة بالسويس

نجحت أجهزة الأمن في ضبط كميات من الحشيش والبانجو والأقراص المخدرة وبعض الأدوات المستخدمة فى تصنيع وتغليف مخدر الحشيش بالسويس، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس من ضبط 5 طرب لمخدر الحشيش وزنت 500 جرام - ولفافتى بانجو وزنت 5 كيلو جرام - 20 قرص مخدر - كمية من الحنة وزنت واحد كيلو جرام - العدد والأدوات المستخدمة فى تصنيع وتغليف مخدر الحشيش - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول، بمسكن أحد العناصر الإجرامية بدائرة قسم شرطة الأربعين.. حيث تابعت الإدارة نشاط 3 عاطلين – لهم معلومات جنائية مسجلة – مقيمين بدائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس قاما بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة، وكذا تصنيع وإعادة تدوير مخدر الحشيش، متخذين من دائرة قسم شرطة فيصل بالسويس مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى..وتم إستهداف المتهمين وضبط إثنين منهم، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى بالإشتراك مع المتهم الثالث "جارى ضبطه" وحيازتهما للمضبوطات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.