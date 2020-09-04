سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 4-9-2020
الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 07:13 ص
منة سالمطباعة
انخفض سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 4-9-2020، في مواجهة الجنيه المصري بأسواق تداول العملات المحلية، مقارنة بختام تعاملات أمس الخميس، وفقًا للتحديثات الأخيرة في البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.
ويقدم موقع «الدستور»، في تقريره اليوم، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، حيث بلغ متوسط سعر الصرف 4.12 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري حقق 4.13 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.
سجل سعر الصرف 4.12 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.
بنك مصر
بلغ سعر الريال في بنك مصر 4.13 جنيه للشراء و4.22 جنيه البيع.
بنك البركة
استقر فى بنك البركة وسجل 4.12 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.
فى بنك الإسكندرية
واستقر فى بنك الإسكندرية، وبلغ 4.12 جنيه للشراء، و4.24 جنيه للبيع.
البنك التجارى الدولى cib
وفى البنك التجاري الدولي سجل 4.12 جنيه للشراء، و4.24 جنيه للبيع.
البنك المصرى الخليجى
واستقر فى البنك المصري الخليجي بسعر 4.16 جنيه للشراء، و4.24 جنيه للبيع.
البنك العربى الأفريقى الدولى
تداول البنك العربي الأفريقي الريال السعودي بسعر 4.10 جنيه للشراء، و4.24 جنيه للبيع.
بنك المصرف المتحد
وحقق السعر فى بنك المصرف المتحد 4.09 جنيه للشراء، و4.24 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامى
وجاء في مصرف أبوظبي الإسلامي 4.14 جنيه للشراء، و4.24 جنيه للبيع.
بنك عوده
ووصل فى بنك عوده 4.11 جنيه للشراء، و4.24 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان
وسجل فى بنك التعمير والإسكان 4.12 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع.
وتأتي المملكة العربية السعودية بتصنيف مدعوم بسياسة نقدية فعالة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي، وتقوم مؤسسة النقد العربي السعودي، بربط سعر صرف الريال السعودي بالدولار الأمريكي من خلال خطة عمل ساهمت في نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية منذ أكثر من ثلاثين عامًا.
ويسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الريال السعودي اليوم نحو 3.750 ريال سعودى بما يعادل 0.266 من الدولار الأمريكي.
ويقدم موقع «الدستور»، في تقريره اليوم، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، حيث بلغ متوسط سعر الصرف 4.12 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري حقق 4.13 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 4-9-2020
البنك المركزي المصري
سجل سعر الصرف 4.12 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.
بنك مصر
بلغ سعر الريال في بنك مصر 4.13 جنيه للشراء و4.22 جنيه البيع.
بنك البركة
استقر فى بنك البركة وسجل 4.12 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.
فى بنك الإسكندرية
واستقر فى بنك الإسكندرية، وبلغ 4.12 جنيه للشراء، و4.24 جنيه للبيع.
البنك التجارى الدولى cib
وفى البنك التجاري الدولي سجل 4.12 جنيه للشراء، و4.24 جنيه للبيع.
البنك المصرى الخليجى
واستقر فى البنك المصري الخليجي بسعر 4.16 جنيه للشراء، و4.24 جنيه للبيع.
البنك العربى الأفريقى الدولى
تداول البنك العربي الأفريقي الريال السعودي بسعر 4.10 جنيه للشراء، و4.24 جنيه للبيع.
بنك المصرف المتحد
وحقق السعر فى بنك المصرف المتحد 4.09 جنيه للشراء، و4.24 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامى
وجاء في مصرف أبوظبي الإسلامي 4.14 جنيه للشراء، و4.24 جنيه للبيع.
بنك عوده
ووصل فى بنك عوده 4.11 جنيه للشراء، و4.24 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان
وسجل فى بنك التعمير والإسكان 4.12 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع.
وتأتي المملكة العربية السعودية بتصنيف مدعوم بسياسة نقدية فعالة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي، وتقوم مؤسسة النقد العربي السعودي، بربط سعر صرف الريال السعودي بالدولار الأمريكي من خلال خطة عمل ساهمت في نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية منذ أكثر من ثلاثين عامًا.
ويسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الريال السعودي اليوم نحو 3.750 ريال سعودى بما يعادل 0.266 من الدولار الأمريكي.