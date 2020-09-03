إلغاء عروض الصوت والضوء السبت القادم لتنظيم قرعة «مونديال اليد»

أخطرت غرفة شركات السياحة، جموع شركات السياحة بعدم تنفيذ اى رحلات سياحية يوم السبت المقبل، حيث إن شركة مصر للصوت والضوء قد قررت إلغاء عروض الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات الذى يتزامن مع إقامة حفل قرعة كأس العالم لبطولة كرة اليد في نسختها السابعة والعشرين.وتعد النسخة الـ 27 من بطولة العالم استثنائية، حيث تشهد لأول مرة مشاركة 32 فريقا بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة اليد زيادة المنتخبات من 24 إلى 32 فريقا.وستبث فعاليات القرعة من خلال القناة الأولى المصرية، وبجانب موقع ووسائل التواصل الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة اليد، والموقع الرسمي للبطولة ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به، ويحيي الموسيقار العالمي عمر خيرت حفل القرعة.