«الجندي» عن تعيين محمود عتمان أمينًا عامًا لـ«الشيوخ»: اختيار في محله

هنأ المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، المستشار محمود عتمان، نائب رئيس مجلس الدولة، بمناسبة ندبه بشكل كلي من قبل رئيس مجلس الدولة للعمل أمينًا عامًا لمجلس الشيوخ 2020.وقال الجندي، في بيان، اليوم، إن هذا الاختيار من جانب رئيس مجلس الدولة في محله، حيث إن المستشار محمود عتمان، يمتلك من الخبرات القانونية والمهارات القيادية، ما يجعله أهلا لتولي هذا المنصب خلال المرحلة المقبلة.وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن المستشار عتمان، يتمتع بتاريخ طويل وسجل حافل من المناصب القضائية، والتي بدأها من قاعدة السلم الوظيفي بالسلك القضائي وصولا إلى أرفع المناصب بشغله منصب نائب رئيس مجلس الدولة، والذي يعد من أعرق المؤسسات القضائية في مصر، وذلك قبل قرار ندبه للعمل أمينا عاما لمجلس الشيوخ.وأشار المهندس حازم الجندي، إلى أنهم سيعملون جميعا تحت قبة المجلس من اللحظة التي تنطلق فيها أولى جلساته لخدمة المواطن المصري، من خلال الحرص على وضع منظومة تشريعية منضبطة بالتعاون مع مجلس النواب الغرفة التشريعية الأولى في مصر.وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن تزويد وثقل مجلس الشيوخ بخبرات قانونية ودستورية واقتصادية وسياسية هو العامل الأكثر أهمية، ليحقق المجلس الهدف المنشود من عودته للحياة مرة أخرى في الارتقاء بمنظومة التشريع في مصر.