افتتاح معرض «أبيض وإسود» بثقافة سوهاج

افتتح رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافى معرض فن تشكيلى بفرع ثقافة سوهاج بعنوان "أبيض وإسود" لعدد خمسة من المواهب الشابة، هم حاتم إبراهيم محمد، حامد شريف، مينا عويضة، محمد ممدوح أحمد، مينا أشرف نصيف.وتضمن المعرض 100 لوحه فنية متنوعة من بورتريه بالفحم والرصاص، بجانب عقد لقاء أدبى للقاص محمد عبدالمطلب والدكتور شعيب خلف ومناقشة الشباب فى قصص من تأليفهم ووضعهم على الطريق الصحيح لكتابة القصة، بالإضافة إلى إلقاء العديد من القصائد الشعرية لهؤلاء الشباب.جاء ذلك من خلال التأكيد على الإجراءات الإحترازية التى يتخذها الفرع والمواقع الثقافية التابعة له وضرورة الإهتمام بها للحفاظ على سلامة الجمهور والعاملين بالقطاع الثقافى بحضور ٢٥٪ من الطاقة الاستيعابية للجمهور مع الالتزام بشروط التباعد الاجتماعى بين الرواد.