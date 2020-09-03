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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لوكاشينكو: حادث المعارض الروسي لعبة بين وارسو وبرلين

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 01:32 م
ألكسندر لوكاشينكو
ألكسندر لوكاشينكو
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أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أن الاستخبارات العسكرية في بلاده اعترضت محادثة بين برلين ووارسو، يظهر من خلالها أن حادث المعارض الروسي أليكسي نافالني عبارة عن لعبة وتزييف ضد روسيا قبل الانتخابات في الأقاليم الروسية.

وقال "لوكاشينكو"، خلال لقائه اليوم الخميس، مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل مسشوستين في العاصمة البيلاروسية: "لقد لاحظت وأنا أتابع الأحداث الروسية، أن لدى الغرب موضة جديدة، وهي "نوفيتشوك"، مضيفا "إننا بالأمس أو أول أمس، قبل توجيه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لكلمتها، قمنا باعتراض محادثة بين برلين ووارسو ".

وأوضح الرئيس البيلاروسي أن المحادثة جاء فيها "خصوصا وأن قريبا ستجري الانتخابات لديهم، أي التصويت في الانتخابات المحلية الروسية"، موضحا أن الغرب يعلم بالانتخابات في روسيا، وأن هناك حاجة للعبة غير نزيهة قبل هذه الانتخابات.

وأضاف:" نعتقد أنهم سيقومون بشيء آخر، وهذا هو أسلوبهم"، واعدا بإعطاء الجانب الروسي نص المحادثة.

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