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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

خطة تأهيل ترع سوهاج والغربية لترشيد المياه

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 10:52 ص
ترع سوهاج
ترع سوهاج
وائل القمحاوى
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تستمر وزارة الموارد المائية والري، في تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع ضمن المشروعات التى يتم تنفيذها لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية ٢٠٣٧، والتي تهدف إلى توفير المياه المطلوبة لجميع القطاعات المستفيدة منها.

عقد المهندس عبداللطيف خالد رئيس مصلحة الري بوزارة الموارد المائية والري، الخميس، اجتماعا مع رؤساء قطاع التطوير والري، ورؤساء الإدارات المركزية بقطاعات التوسع الأفقي والمشروعات، والخزانات، وذلك في إطار متابعة المشروع القومي لتأهيل الترع والوقوف على آخر المستجدات فيما يخص الطرح والتنفيذ للعمليات.

وأكد رئيس مصلحة الري، أن المشروع ذو مردود اقتصادي واجتماعي ملموس في المناطق التي يتم التنفيذ فيها، ويؤدي إلى تحقيق نقلة حضارية فى تلك  المناطق، والمساهمة بشكل كبير فى تحسين البيئة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والحد من البطالة لأنه من المشروعات كثيفة العمالة، مشيرًا إلى تنفيذ عملية تأهيل عدة ترع بالمحافظات ومنها ترع سوهاج ومن ضمنها ترعة العيسوية والشيخ فاضل ونجع حمادي الشرقية وترعة المراونة وترعة الحاجر وترعة ساحل الفارسية وترعة الغفير وترعة نيدة، كما البدء في عملية تأهيل ترع هندسة ري طنطا بمحافظة الغربية.
خطة تأهيل ترع سوهاج والغربية لترشيد المياه
خطة تأهيل ترع سوهاج والغربية لترشيد المياه

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