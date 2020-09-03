ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير الكرنب؟

تقول الدكتورة يلينا كالين، خبيرة التغذية الروسية، إن عصير الفواكه والخضروات الطازج، أقل فائدة للجسم من تناولها كاملة، لأنه يخلو من الألياف الغذائية ولكن هذا لا يشمل عصير الكرنب.ووفقا للخبيرة، يساعد عصير الكرنب على تطبيع عملية التمثيل الغذائي وعلى تخفيض الوزن وتقول، "يحتوي الكرنب على نسبة عالية من الألياف الغذائية الخشنة، التي لهضمها تفرز المعدة كمية أكبر من حمض الهيدروكلوريك، ما قد يسبب الشعور بالألم ولكن عندما نعصر الملفوف فإننا نزيل الألياف الغذائية الخشنة منه، ما يسهل عملية الهضم".وأما عن فوائد عصير الملفوف فتقول، "يحتوي الملفوف على حمض الترتونيك، الذي يبطئ تركيب الدهون (عملية تحويل الكربوهيدرات إلى دهون) وهذا يساعد على تخفيض الوزن ولكن المعالجة الحرارية للكرنب تتلف حمض الترتونيك، لذلك فإن تناول عصير الكرنب، هي أفضل طريقة للعناية بصحة المعدة والكبد".وتضيف، كما أن عصير الكرنب غني باليود والمغنسيوم والفوسفور والكالسيوم والصوديوم والنيتروجين وغيرها من العناصر الكيميائية والفيتامينات، مثل مجموعة فيتامين U الذي يفيد في علاج قرحة المعدة والالتهابات.وتقول، "يحمي فيتامين U الغشاء المخاطي للمعدة ويساعد على التئام الجروح وعمليا يقوم بعملية إصلاح التآكل والشقوق الموجودة في الغشاء المخاطي للمعدة، لأنه لا يسمح لحمض الهيدروكلوريك بإلحاق الضرر بجدران المعدة، لذلك يجب تناوله في حال التهاب المعدة واضطراب عملية إفراز حمض الهيدروكلوريك".