سيدة تضع 4 أطفال توأم بمستشفى الأقصر العام (صور)

شهد مستشفى الأقصر العام، بقيادة الدكتور خلف عمر مدير المستشفى، إجراء عملية ولادة طبيعية لسيدة أنجبت 4 أطفال، حيث تم وضعهم داخل حضانة المستشفى لحين تحسن حالتهم الصحية.وتم إجراء عملية الولادة طبيعية تمامًا، بمعرفة كل من أخصائى النساء والتوليد الدكتورة صباح حسين والدكتورة نفيسة مدنى، وطبيب مقيم بيشوى باخوم والدكتورة أسماء جمال، طبيب مقيم، والحضانة الدكتورة ياسمين محمود سيد، تحت إشراف طبيب تخدير محمود الصادق.ووجه الدكتور خلف عمر، مدير مستشفى الأقصر العام، خالص الشكر للمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لدعمه الكبير للمستشفى، وكل من الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والدكتورة إلهام وكيل مديرية الصحة، على دعمهم المستشفى وتوفير كافة المستلزمات لصالح المرضى أولًا باول.