سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 3-9-2020 فى البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي فى البنوك اليوم الخميس 3-9-2020

تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم ليسجل للشراء 51.71 جنيه وللبيع 52.08، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 49.10 جنيه وللبيع 52.08، كما بلغ سعر الدينار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري ليسجل للشراء 51.60 جنيه وللبيع 52.11، وفي بنك مصر سجل للشراء 49.34 جنيه وللبيع 52.12، أما في البنك الاهلي المصري فسجل للشراء 49.32 جنيه وللبيع 52.12.



أسعار الدينار الكويتي

وفي بنك الاستثمار العربي بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم للشراء 49.12 جنيه وللبيع 52.73، وفي بنك الاسكندرية سجل للشراء 49.00 جنيه وللبيع 52.08، وفي البنك التجاري الدولي سجل الدينار أمام الجنيه للشراء 48.98 جنيه وللبيع 52.08، أما في البنك العربي الافريقي الدولي فسجل للشراء 48.99 جنيه وللبيع 51.96.



أما في بنك عودة فبلغ سعر الدينار أمام الجنيه للشراء 48.09 جنيه وللبيع 52.12، وفي بنك التعمير والاسكان سجل للشراء 48.90 جنيه وللبيع 52.28، وفي البنك الاهلي الكويتي فسجل للشراء 48.47 جنيه وللبيع 52.08، وفي بنك كريدي أجريكول سجل الدينار الكويتي للشراء 48.17 جنيه وللبيع 52.08، أما في بنك الكويت الوطني فبلغ الدينار للشراء 48.35 جنيه وللبيع 52.27.

