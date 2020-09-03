سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 3-9-2020 فى البنوك المصرية
الخميس 03/سبتمبر/2020 - 04:34 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد موقع "الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم الخميس 3-9-2020، خلال تعاملات نهاية الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:
عالميًا، تراجع سعر النفط الكويتي، خلال آخر جلسة ليسجل سعر برميل النفط 28 سنتًا ليبلغ 45.83 دولار مقابل 46.11 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقًا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية، وعلي صعيد عالمي زادت سعر العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتًا ليبلغ سعر التسوية 45.58 دولار للبرميل في حين أغلقت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط على 42.76 دولار للبرميل مرتفعة 15 سنتًا.
محليًا، شهد سعر الدينار الكويتي اليوم تراجعًا في معظم البنوك المحلية والاجنية أمام الجنيه المصري كالبنك المركزي المصري والبنك العربي الافريقي الدولي.
عالميًا، تراجع سعر النفط الكويتي، خلال آخر جلسة ليسجل سعر برميل النفط 28 سنتًا ليبلغ 45.83 دولار مقابل 46.11 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقًا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية، وعلي صعيد عالمي زادت سعر العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتًا ليبلغ سعر التسوية 45.58 دولار للبرميل في حين أغلقت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط على 42.76 دولار للبرميل مرتفعة 15 سنتًا.
محليًا، شهد سعر الدينار الكويتي اليوم تراجعًا في معظم البنوك المحلية والاجنية أمام الجنيه المصري كالبنك المركزي المصري والبنك العربي الافريقي الدولي.
سعر الدينار الكويتي فى البنوك اليوم الخميس 3-9-2020
تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم ليسجل للشراء 51.71 جنيه وللبيع 52.08، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 49.10 جنيه وللبيع 52.08، كما بلغ سعر الدينار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري ليسجل للشراء 51.60 جنيه وللبيع 52.11، وفي بنك مصر سجل للشراء 49.34 جنيه وللبيع 52.12، أما في البنك الاهلي المصري فسجل للشراء 49.32 جنيه وللبيع 52.12.
أسعار الدينار الكويتي
وفي بنك الاستثمار العربي بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم للشراء 49.12 جنيه وللبيع 52.73، وفي بنك الاسكندرية سجل للشراء 49.00 جنيه وللبيع 52.08، وفي البنك التجاري الدولي سجل الدينار أمام الجنيه للشراء 48.98 جنيه وللبيع 52.08، أما في البنك العربي الافريقي الدولي فسجل للشراء 48.99 جنيه وللبيع 51.96.
أما في بنك عودة فبلغ سعر الدينار أمام الجنيه للشراء 48.09 جنيه وللبيع 52.12، وفي بنك التعمير والاسكان سجل للشراء 48.90 جنيه وللبيع 52.28، وفي البنك الاهلي الكويتي فسجل للشراء 48.47 جنيه وللبيع 52.08، وفي بنك كريدي أجريكول سجل الدينار الكويتي للشراء 48.17 جنيه وللبيع 52.08، أما في بنك الكويت الوطني فبلغ الدينار للشراء 48.35 جنيه وللبيع 52.27.
أما في بنك عودة فبلغ سعر الدينار أمام الجنيه للشراء 48.09 جنيه وللبيع 52.12، وفي بنك التعمير والاسكان سجل للشراء 48.90 جنيه وللبيع 52.28، وفي البنك الاهلي الكويتي فسجل للشراء 48.47 جنيه وللبيع 52.08، وفي بنك كريدي أجريكول سجل الدينار الكويتي للشراء 48.17 جنيه وللبيع 52.08، أما في بنك الكويت الوطني فبلغ الدينار للشراء 48.35 جنيه وللبيع 52.27.