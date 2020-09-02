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الأربعاء 02 سبتمبر 2020 الموافق 14 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مصطفى شوقي يشارك حسن وسرور وتوما في «عرقسوسي»

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 08:36 م
المطرب مصطفى شوقي
المطرب مصطفى شوقي
حسن أمين
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أعلن المطرب مصطفى شوقي منذ يومين عن استعداده لطرح أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "عرقسوسي" بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنيته الأخيرة "ضارب عليوي"، وتصدرها تريند مواقع التواصل الاجتماعي وموقع "يوتيوب".

ويتعاون مصطفى شوقي في أغنيته الجديدة "عرقسوسي" مع كل من الشاعر الغنائي مصطفى حسن، والملحن بلال سرور، والموزع الموسيقي توما.

وكان مصطفى شوقي قد تعاون مع الملحن بلال سرور من قبل في أغنية "ملطشة القلوب"، والتي حققت نجاحا كبيرا عقب طرحها في شهر سبتمبر العام الماضي، وهي من كلمات صابر كمال وتوزيع موسيقي رامي سمير.

ومن المقرر طرح أغنية "عرقسوسي" على طريقة الفيديو كليب خلال الأيام القليلة المقبلة عبر قناة شركة "فري ميوزك" المنتجة للمنتج نصر محروس، بموقع يوتيوب.

وكان "شوقي"، أثار ضجة كبيرة بسبب كليب "ضارب عليوي" رغم نجاح الأغنية، إلا أن الكليب تعرض للانتقادات بسبب ظهور الراقصة ليندا بشكل أثار استفزاز الجمهور.

أغنية "ضارب عليوي" من كلمات صابر كمال وألحان بلال سرور، وتوزيع جلال الحمداوي، ومن إنتاج وإخراج نصر محروس.

من جهة أخرى، يتعاون المطرب مصطفى شوقي، مع المطرب والموزع الموسيقي حميد الشاعري، في أغنية جديدة تجمعهما معا على طريقة الـ"ديو"، تحمل اسم "أتومبيل الحلاوة"، وهي ألحان عصام كاريكا، وكلمات محمد هلال، وتوزيع موسيقي توما.
المطرب مصطفى شوقي
المطرب مصطفى شوقي

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