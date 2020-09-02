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الأربعاء 02 سبتمبر 2020 الموافق 14 محرم 1442
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د. محمد الباز
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رضا عبدالعال يعلق على صورة رمضان صبحي بقميص بيراميدز
الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 05:27 م
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علق رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، على صورة انتقال رمضان صبحي جناح الأهلي إلى فريق بيراميدز، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
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