ننشر ألبوم صور نادرًا للقمص الراحل لوقا سيداروس

ينشر «الدستور» مجموعة من صور القمص لوقا سيداروس الذي رحل منذ عدة أيام، راعي كنيسة القديس مار مينا والبابا كيرلس السادس، بمدينة تورنس في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الترتيبات الخاصة لوداعه وفقًا لتعليمات وزارة الصحة الأمريكية والإجراءات الاحترازية التي فرضتها حكومة ولاية كاليفورنيا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وسيتواجد الجثمان بالكنيسة، مساء غدٍ الأربعاء، من الساعة السادسة مساء حتى الثانية عشرة، منتصف الليل؛ وذلك بالتزامن مع صلوات العشية والتسبحة فى الوقت الذى يلقى فيه شعب الكنيسة نظرة الوداع الأخيرة على جثمان أبيهم الروحي.