«الصحفيين» تقرر شطب أسامة خليل نهائيًا من جداول النقابة

قرر مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة ضياء رشوان، في اجتماعه المنعقد الآن، شطب أسامة خليل رئيس تحرير جريدة التحرير، من كشوف نقابة الصحفيين نهائيا، بسبب قيامه بفصل عدد من الزملاء من الجريدة.وكان مجلس نقابة الصحفيين قد أعلن عن كامل إدانته القرار غير المسؤول والملتف على حقوق الزملاء الصحفيين العاملين بجريدة التحرير، الذي اتخذه مالك الجريدة وإدارتها بتصفيتها.وأكد المجلس أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية والنقابية وغيرها مما يلزم القيام به حفاظًا منه على حقوق ومصالح الزملاء، وعدم تركهم ومهنتهم ومستقبلهم رهنًا بتعسف ومناورات مالك الجريدة وإدارتها المصرة على المضي في إجراءاتها المعادية للصحافة والصحفيين.