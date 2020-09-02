كيفية حساب قيمة التصالح فى مخالفات البناء

كيفية حساب قيمة التصالح في مخالفات البناء

- يجب على المواطن صاحب المخالفة سحب طلب تصالح من أي وحدة محلية أو حي تابع له، كما يمكنه التقدم إلكترونيا، مع سداد رسوم طلب التصالح من 500 إلى 5000 جنيه حسب المنطقة ومساحة المخالفة.



- يجب أن يسدد المواطن الراغب في التصالح في البناء مبلغ جدية الحجز ويصل في القرى لـ40 ألف جنيه، و260 ألفًا في المدن على أن يتم خصم المبلغ من قيمة التصالح النهائية.



- أن يكون المتقدم للتصالح مستوفيًا كافة المعلومات عن المبنى محل المخالفة، مع تقديم طلب التصالح المستندات المطلوبة، ومنها تقرير هندسي معتمد حول المبنى محل المخالفة.



- بعد تقديم كافة الأوراق المطلوبة للتصالح تتولى لجنة السلامة الإنشائية فحصه، وتصدر اللجنة تقريرًا حول مدى صلاحية المبنى الإنشائية.



- يتم رفض طلب التصالح في حالة إذا تبين عدم مطابقة المبنى لمواصفات السلامة الإنشائية.



- يشترط لقبول التصالح تشطيب الواجهات الخارجية للمنازل محل المخالفة.



- تتولى لجنة التقييم تحديد المبالغ المطلوبة نظير التصالح على المتر الواحد، وذلك حسب المنطقة وتتراوح قيمة الغرامة من 50 جنيهًا وحتى 2000 جنيه للمتر.



- تشكل لجان التصالح فرق عمل للمرور الميداني على الأماكن مقر المخالفات للقيام بأعمال القياسات ورفع المساحة المخالفة على الواقع.



- بعد قبول التصالح، ويسدد المواطن 25%، من قيمة الغرامة بعد تحديدها، ويمكن تقسيط باقي المبلغ على 3 سنوات.



طرق حساب قيمة التصالح في مخالفات البناء

حدد قانون التصالح في مخالفات البناء، إنه في حالة تعددت المخالفات بالمبنى الواحد، فإنه سيتم حساب قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع لكل مخالفة على حدة بحسب نوع كل مخالفة مقابل النسب الواردة من المادة 7 من اللائحة التنفيذية للقانون.



أما في حالة اقتران مخالفة تغيير للاستخدام مع مخالفة أخرى على ذات المسطح يتم احتساب قيمة كل المخالفة على حده على ألا يزيد إجمالي القيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع لذات المتر المسطح عن 2000 جنيه.







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