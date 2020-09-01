عامل وراء سرقة 163 ألف جنيه من محل محمول بحدائق القبة
الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 09:53 م
مريم جبل - هدير مصطفىطباعة
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، في كشف ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل محل تجاري بمنطقة حدائق القبة.
تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة إخطارًا من قسم شرطة حدائق القبة من أحد الأشخاص بإكتشافه سرقة مبلغ مالي قدره 163 ألف و700 جنيه من داخل درج المكتب بمحل لتجارة الهواتف المحمولة والتابع للشركة عمله.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بالمحل، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تم ضبطه.
بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظرًا لعلمه بوجود مبالغ مالية داخل درج مكتب المحل واحتفاظه بنسخة من مفاتيح المحل فخطط لارتكاب الواقعة، وفي سبيل ذلك تمكن من الدخول والاستيلاء على المبلغ المالي المشار إليه عقب انصراف العاملين به ولاذ بالفرار.
تم بإرشاده بمسكنه ضبط المبلغ المالي المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، وإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، العرض على النيابة للتحقيق.
تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة إخطارًا من قسم شرطة حدائق القبة من أحد الأشخاص بإكتشافه سرقة مبلغ مالي قدره 163 ألف و700 جنيه من داخل درج المكتب بمحل لتجارة الهواتف المحمولة والتابع للشركة عمله.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بالمحل، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تم ضبطه.
بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظرًا لعلمه بوجود مبالغ مالية داخل درج مكتب المحل واحتفاظه بنسخة من مفاتيح المحل فخطط لارتكاب الواقعة، وفي سبيل ذلك تمكن من الدخول والاستيلاء على المبلغ المالي المشار إليه عقب انصراف العاملين به ولاذ بالفرار.
تم بإرشاده بمسكنه ضبط المبلغ المالي المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، وإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، العرض على النيابة للتحقيق.