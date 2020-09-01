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الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 الموافق 13 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

عامل وراء سرقة 163 ألف جنيه من محل محمول بحدائق القبة

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 09:53 م
سرقة اموال
سرقة اموال
مريم جبل - هدير مصطفى
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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، في كشف ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل محل تجاري بمنطقة حدائق القبة.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة إخطارًا من قسم شرطة حدائق القبة من أحد الأشخاص بإكتشافه سرقة مبلغ مالي قدره 163 ألف و700 جنيه من داخل درج المكتب بمحل لتجارة الهواتف المحمولة والتابع للشركة عمله.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بالمحل، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تم ضبطه.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظرًا لعلمه بوجود مبالغ مالية داخل درج مكتب المحل واحتفاظه بنسخة من مفاتيح المحل فخطط لارتكاب الواقعة، وفي سبيل ذلك تمكن من الدخول والاستيلاء على المبلغ المالي المشار إليه عقب انصراف العاملين به ولاذ بالفرار.

تم بإرشاده بمسكنه ضبط المبلغ المالي المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، وإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، العرض على النيابة للتحقيق.

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