تأجيل جلسة محاكمة البشير لـ15 سبتمبر

أفادت قناة «العربية» الإخبارية في نبأ عاجل برفع جلسة محاكمة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير إلى 15 سبتمبر.ويحاكم عمر البشير و27 متهمًا آخرين بقضية الانقلاب على الحكومة المنتخبة عام 1989.وكانت الجلسة الماضية، التي انعقدت في 11 أغسطس الماضي، شهدت طلب الدفاع عن ثلاثة متهمين الإفراج عنهم، ما تسبب بتأجيل المحكمة.وخلع الجيش السوداني البشير في 11 أبريل 2019، واعتقله بعد أربعة أشهر من بدء حركة احتجاجات شعبية ضدّه عقب ثلاثة عقود من وصوله إلى سدة الحكم إثر انقلاب عام 1989.