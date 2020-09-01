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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 1-9-2020

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 04:42 ص
أذان المغرب
أذان المغرب
منة سالم
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يقدم موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 1-9-2020 في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية. 


موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 1-9-2020 في المحافظات


القاهرة

موعد صلاة المغرب 6:18 م

الإسكندرية

توقيت صلاة المغرب 6:25 م

المنصورة

المغرب 6:19 م

أسوان

توقيت صلاة المغرب 6:07 م

طنطا

توقيت صلاة المغرب 6:20 م

قنا

توقيت صلاة المغرب 6:10 م

الإسماعيلية

ميعاد صلاة المغرب 22: 6 م

شرم الشيخ

توقيت صلاة المغرب 6:27.

ويختلف موعد أذان المغرب من محافظة لأخرى في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بفارق دقائق معدودة، وفقًا لاختلاف الموقع الجغرافي داخل الجمهورية، حيث يأتي موعد الأذان بعد غروب الشمس وحتى مغيب الشفق الأحمر، فإذا غابت حمرة السماء، يخرج وقت المغرب ويدخل وقت العشاء وتحديد الوقت بالساعة يختلف لاختلاف الفصول، وذلك وفقًا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (ووقتُ صلاةِ المغربِ ما لم يَغِبْ الشَّفقُ ووقتُ صلاةِ).

وصلاة المغرب هي الصلاة الرابعة المفروضة خلال اليوم، وأولى الصلوات المفروضة بعد دخول وقت الليل، وهي أحد الفروض للصلوات الخمس التي يؤديها المسلمون فرض عين، أي أنّها واجبة على كل مسلم بالغ عاقل ومكلف، حيث يؤثم تاركها.

ومن المستحب التعجيل في أداء صلاة المغرب في أول وقتها، وفقًا لما أورده النووي لصحيح مسلم أنّ تعجيل صلاة المغرب لأول وقتها مجمع عليه، أمّا بالنسبة للأحاديث التي تضمنت تأخير صلاة المغرب إلى وقت سقوط الشفق فقد جاءت لتبيّن آخر وقت صلاة المغرب، وجواز تأخيرها بعذر.

وتتميز القاهرة الكبرى بانتشار دور العبادة والمساجد بها، على مختلف العصور والأزمنة الأمر الذي أدى إلى تسميتها بمدينة الألف مئذنة، ويختلف تاريخ تلك المساجد فهناك العديد من المساجد التي يرفع بها الأذان ويعود تاريخها إلى آلاف السنين.

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