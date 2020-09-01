سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 1-9-2020 فى البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي فى البنوك اليوم الثلاثاء 1-9-2020 محليًا، تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري ومصرف أبوظبي الإسلامي مقابل ارتفع سعر الدينار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري والبنك المصري لتنمية الصادرات.



ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري ليسجل للشراء 49.36 جنيه وللبيع 52.13، وفي المصرف العربي الدولي بلغ سعر الدينار للشراء 51.72 جنيه وللبيع 52.07، وفي بنك مصر سجل للشراء 49.36 جنيه وللبيع 52.13، أما في البنك المصري لتنمية الصادرات فسجل للشراء 49.16 جينه وللبيع 52.13.

أسعار الدينار الكويتي وفي بنك عودة تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم ليسجل للشراء 48.09 جنيه وللبيع 52.10، وفي المصرف المتحد فسجل للشراء 47.90 جنيه وللبيع 52.10، وفي بنك التنمية الصناعية سجل الدينار الكويتي للشراء 48.05 جنيه وللبيع 52.10، أما في بنك التعمير والإسكان فبلغ الدينار الكويتي للشراء 48.95 جنيه وللبيع 52.30.



في المقابل، استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم ليسجل للشراء 51.76 جنيه وللبيع 52.10، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 49.01 جنيه وللبيع 52.11، كما بلغ سعر الدينار مقابل الجنيه في البنك الأهلي الكويتي للشراء 48.53 جنيه وللبيع 52.13.

