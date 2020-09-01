سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 1-9-2020 فى البنوك المصرية
الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 04:10 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد موقع «الدستور» سعر الدينار الكويتي، اليوم الثلاثاء 1-9-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:
عالميًا، أغلقت البورصة لدي الكويت، تعاملاتها في جلسة الإثنين علي تراجع جميع مؤشراتها، حيث نزل مؤشر السوق الأول بنسبة 0.34% خاسرًا 19.95 نقطة ليغلق عند مستوى 5854.56 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.22% خاسرًا 9.2 نقطة ليغلق عند مستوى 4148.84 نقطة، هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.31% خاسرًا 16.39 نقطة ليغلق عند مستوى 5294.29 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.57% خاسرًا 24.09 نقطة ليغلق عند مستوى 4182.19 نقطة.
وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 267.7 مليون سهم بقيمة 45.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10.6 ألف صفقة.
ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري ليسجل للشراء 49.36 جنيه وللبيع 52.13، وفي المصرف العربي الدولي بلغ سعر الدينار للشراء 51.72 جنيه وللبيع 52.07، وفي بنك مصر سجل للشراء 49.36 جنيه وللبيع 52.13، أما في البنك المصري لتنمية الصادرات فسجل للشراء 49.16 جينه وللبيع 52.13.
في المقابل، استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم ليسجل للشراء 51.76 جنيه وللبيع 52.10، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 49.01 جنيه وللبيع 52.11، كما بلغ سعر الدينار مقابل الجنيه في البنك الأهلي الكويتي للشراء 48.53 جنيه وللبيع 52.13.
عالميًا، أغلقت البورصة لدي الكويت، تعاملاتها في جلسة الإثنين علي تراجع جميع مؤشراتها، حيث نزل مؤشر السوق الأول بنسبة 0.34% خاسرًا 19.95 نقطة ليغلق عند مستوى 5854.56 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.22% خاسرًا 9.2 نقطة ليغلق عند مستوى 4148.84 نقطة، هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.31% خاسرًا 16.39 نقطة ليغلق عند مستوى 5294.29 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.57% خاسرًا 24.09 نقطة ليغلق عند مستوى 4182.19 نقطة.
وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 267.7 مليون سهم بقيمة 45.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10.6 ألف صفقة.
سعر الدينار الكويتي فى البنوك اليوم الثلاثاء 1-9-2020محليًا، تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري ومصرف أبوظبي الإسلامي مقابل ارتفع سعر الدينار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري والبنك المصري لتنمية الصادرات.
ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري ليسجل للشراء 49.36 جنيه وللبيع 52.13، وفي المصرف العربي الدولي بلغ سعر الدينار للشراء 51.72 جنيه وللبيع 52.07، وفي بنك مصر سجل للشراء 49.36 جنيه وللبيع 52.13، أما في البنك المصري لتنمية الصادرات فسجل للشراء 49.16 جينه وللبيع 52.13.
أسعار الدينار الكويتيوفي بنك عودة تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم ليسجل للشراء 48.09 جنيه وللبيع 52.10، وفي المصرف المتحد فسجل للشراء 47.90 جنيه وللبيع 52.10، وفي بنك التنمية الصناعية سجل الدينار الكويتي للشراء 48.05 جنيه وللبيع 52.10، أما في بنك التعمير والإسكان فبلغ الدينار الكويتي للشراء 48.95 جنيه وللبيع 52.30.
في المقابل، استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم ليسجل للشراء 51.76 جنيه وللبيع 52.10، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 49.01 جنيه وللبيع 52.11، كما بلغ سعر الدينار مقابل الجنيه في البنك الأهلي الكويتي للشراء 48.53 جنيه وللبيع 52.13.