رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 الموافق 13 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 1-9-2020 فى البنوك المصرية

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 04:10 ص
الدينار الكويتى
الدينار الكويتى
ياسمين محمود
طباعة
يرصد موقع «الدستور» سعر الدينار الكويتي، اليوم الثلاثاء 1-9-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:

عالميًا، أغلقت البورصة لدي الكويت، تعاملاتها في جلسة الإثنين علي تراجع جميع مؤشراتها، حيث نزل مؤشر السوق الأول بنسبة 0.34% خاسرًا 19.95 نقطة ليغلق عند مستوى 5854.56 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.22% خاسرًا 9.2 نقطة ليغلق عند مستوى 4148.84 نقطة، هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.31% خاسرًا 16.39 نقطة ليغلق عند مستوى 5294.29 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.57% خاسرًا 24.09 نقطة ليغلق عند مستوى 4182.19 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 267.7 مليون سهم بقيمة 45.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10.6 ألف صفقة.

سعر الدينار الكويتي فى البنوك اليوم الثلاثاء 1-9-2020

محليًا، تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري ومصرف أبوظبي الإسلامي مقابل ارتفع سعر الدينار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري والبنك المصري لتنمية الصادرات.

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري ليسجل للشراء 49.36 جنيه وللبيع 52.13، وفي المصرف العربي الدولي بلغ سعر الدينار للشراء 51.72 جنيه وللبيع 52.07، وفي بنك مصر سجل للشراء 49.36 جنيه وللبيع 52.13، أما في البنك المصري لتنمية الصادرات فسجل للشراء 49.16 جينه وللبيع 52.13.

أسعار الدينار الكويتي

وفي بنك عودة تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم ليسجل للشراء 48.09 جنيه وللبيع 52.10، وفي المصرف المتحد فسجل للشراء 47.90 جنيه وللبيع 52.10، وفي بنك التنمية الصناعية سجل الدينار الكويتي للشراء 48.05 جنيه وللبيع 52.10، أما في بنك التعمير والإسكان فبلغ الدينار الكويتي للشراء 48.95 جنيه وللبيع 52.30.

في المقابل، استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم ليسجل للشراء 51.76 جنيه وللبيع 52.10، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 49.01 جنيه وللبيع 52.11، كما بلغ سعر الدينار مقابل الجنيه في البنك الأهلي الكويتي للشراء 48.53 جنيه وللبيع 52.13.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تامر أمين يوضح حقيقة تصريحه «جزمة الأهلي فوق الجميع»

7 سلع جديدة على البطاقات التموينية اعتبارًا من الغد

بالمستندات.. هوية بطلة فيديو الاعتداء على ضابط شرطة بمحكمة مصر الجديدة

حبس فتاة اتهمت 3 شباب باغتصابها فى القطامية

الصور

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

image description

مؤتمر وزير التعليم العالي

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

image description

الأهلي والمصري: الأحمر يواصل صدارته للدوري

image description

صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

الأكثر قراءة

حبس ابنة نهى العمروسي و«الجنزوري» في «جريمة الفيرمونت»

بعد منعه من دخول الإسماعيلى.. حسنى عبدربه يتعرض لأزمة صحية

وزير العدل يتخذ قرارًا إداريًا تجاه عضو النيابة المعتدية على ضابط الشرطة

مصادر: «سيدة المحكمة» تجاوزت بحق وكيل نيابة قبل «مشاجرة الضابط»

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«خليكِ جنبي يا تحية».. زوجة عبد الناصر تروي اللحظات الأخيرة في حياته

«استغل صداقته لشيريهان والفيشاوي ولم يحمل همومًا».. اعترافات محمود الجندي

لماذا غضب نجيب محفوظ بعد مشاهدته «نور العيون»؟

«تربت بعيدًا عن أهلها.. وخشيت صفع أحمد زكي»: اعترافات سناء جميل عن الطفولة والفن

نجم الساعة

«رقابة قبلية».. كيف تساهم المنظومة الجديدة في التصدي لمخالفات البناء؟

منوعات

«المصرى» البورسعيدى يتعاقد مع على ماهر لقيادة فريق الكرة

موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 1-9-2020

روما يتعاقد مع الأرمينى مخيتريان بشكل نهائى

الحرائق تدمر 10 آلاف هكتار من الغابات في إسبانيا

مقالات الرأي
ماجد حبته
سلام بنظام دفاع صاروخى!
لواء. محسن الفحام
تحديات وإنجازات
د. الهلالى الشربينى الهلالى
الهلالى الشربينى الهلالى يكتب: حدائق الخالدين وتربية الولاء والانتماء للوطن
عمرو خالد
لماذا كتب الله على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الانتقام؟ «2»
المزيد

الثقافة

مؤمن سمير يكشف عن أحدث إبداعاته الشعرية بكراستين شعريتين

ندوة «رسائل الأحياء إلى الأموات» بمكتبة الإسكندرية.. اليوم

الكاتبة التونسية حياة الرايس ضيفة برنامج «اقرأ معانا»

غدًا.. عرض «مفتاح شهرة» على المسرح الصغير بالأوبرا