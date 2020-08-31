غدًا.. بدء استقبال دفعة جديدة بمعهد الرعاية والتربية المسيحية

أعلن معهد الرعاية والتربية المسيحية، تحت رعاية الأنبا موسى، عن بدء استقبال طلبات الالتحاق به لدفعة جديدة من الدارسين، للعام الدراسي الجديد.وأشار المعهد، في بيان له، إلى أن مدة التقديم للالتحاق بالمعهد تبدأ من مطلع سبتمبر حتى منتصف شهر أكتوبر المقبل، مع تطبيق بعض الشروط للدراسة بها.وتابع: من أهم الشروط للدراسة به الحصول على مؤهل عال وخطاب تزكية من أب الاعتراف يقدم لإدارة المعهد، وبالنسبة للدارسين من الكهنة والرهبان يكون خطاب التذكية من الأسقف أو رئيس الدير.وكان القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أعلن أنه في إطار الفتح التدريجي للكنائس فإنه تقرر عودة إقامة صلوات القداسات يوم الجمعة، من كل أسبوع بالنظام نفسه المطبق حاليًا بالكنائس من حيث العدد.