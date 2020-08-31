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الإثنين 31 أغسطس 2020 الموافق 12 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

حسن الرداد يكشف كواليس تجسيده شخصية رومانسية في «توأم روحي»

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 11:14 م
حسن الرداد
حسن الرداد
حسين الجندي
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كشف النجم حسن الرداد، عن كواليس تجسيده شخصية رومانسية في فيلم "توأم روحي" الذي يعرض حاليا بالسينمات، مؤكدا أنه دائما يسعى لتقديم نوعية مختلفة ومتميزة من الأدوار والأعمال الفنية.

وأضاف "الرداد"، خلال المداخلة التليفونية التي أجراها ضمن برنامج "حلوة يا دنيا" الذي تقدمه الفنانة مادلين طبر على قناة تن، يومى الأحد والإثنين من الساعة 4 للساعة 5 ونصف مساءً، أنه كان يتمنى تقديم عمل كوميدي، وفوجئ بعدها بمكالمة من المنتج أحمد السبكي يبلغه بوجود سيناريو لعمل رومانسي جيد، وبالفعل قابله مع المخرج عثمان أبولبن، الذي حكى له الفيلم فأعجبه كثيرا، وبعدها قرأ السيناريو وقرر تنفيذه.

وأشار الرداد، إلى أنه يقرأ حاليا العديد من الأعمال سواء سينما أو دراما تليفزيونية، وبمجرد الاستقرار على هذه المشروعات سوف يعلن عن تفاصيلها.

وأثنى الرداد، على إمكانيات الفنانة مادلين طبر الفنية، حيث جمعهما سويا مسلسل "حق ميت"، كما أثنت مادلين على أداء الرداد المتميز في كل أعماله، مؤكدة أنه منذ ظهوره في مسلسل الدالي، وهى تتوقع له النجاح والنجومية.

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