موعد نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثانى 2020

أعلن نائب وزير التربية والتعليم، أن نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية سوف تبدأ يوم 19 سبتمبر المقبل، مشددًا أنه سيتم تطبيق كافة

إجراءات

الوقاية من فيروس كورونا مثل امتحانات الدور الأول، حفاظًا على سلامة الطلاب والعاملين بمنظومة الامتحانات.