موعد نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثانى 2020
الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 07:52 ص
نورهان عبدالرحمنطباعة
كشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، عن موعد امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني 2020 «صناعي - زراعي - تجاري - فندقي».
يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كانت قد أعلنت أنه تم مكافحة محاولات الغش وتحرير محاضر لأيتجاوزات حدثت أثناء الامتحانات بالدور الأول للدبلومات الفنية.
موعد نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2020
أعلن نائب وزير التربية والتعليم، أن نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية سوف تبدأ يوم 19 سبتمبر المقبل، مشددًا أنه سيتم تطبيق كافة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا مثل امتحانات الدور الأول، حفاظًا على سلامة الطلاب والعاملين بمنظومة الامتحانات.
يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كانت قد أعلنت أنه تم مكافحة محاولات الغش وتحرير محاضر لأيتجاوزات حدثت أثناء الامتحانات بالدور الأول للدبلومات الفنية.
وأشارت إلى أن الشئون القانونية بالوزارة قدمت تقريرًا مفصلًا عن كافة المخالفات والجزاءات القانونية التي اتخذت بشأنها، حيث تم رصد 841 حالة غش بطرق متنوعة ومخالفات أخرى من بعض الطلاب مما يمثل نسبة 0.1٪ من عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات هذا العام.
- إلغاء جميع الامتحانات لمدة عامين مع الإحالة إلى النيابة العامة لعدد 19 طالبًا.
- إلغاء جميع الامتحانات لمدة عام مع الإحالة إلى النيابة العامة لعدد 47 طالبًا.
- إلغاء الامتحان في مادة واحدة والسماح للطالب بدخول امتحانات الدور الثاني لعدد 151 طالبًا.
أولًا: نظام الخمس سنوات
نتيجة تحقيقات الشئون القانونية لمخالفات الدور الأولوأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن نتيجة تحقيقات الشئون القانونية جاءت كالتالى:
- إلغاء جميع الامتحانات لمدة عامين مع الإحالة إلى النيابة العامة لعدد 19 طالبًا.
- إلغاء جميع الامتحانات لمدة عام مع الإحالة إلى النيابة العامة لعدد 47 طالبًا.
- إلغاء الامتحان في مادة واحدة والسماح للطالب بدخول امتحانات الدور الثاني لعدد 151 طالبًا.
نسب النجاح بالدبلومات الفنية الدور الأوليذكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد اعتمد نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2019/2020 أمس الأحد الموافق 30 أغسطس 2020، وجاءت نسب النجاح كالتالي:
أولًا: نظام الخمس سنوات
- التعليم التجاري بنسبة نجاح 93.76%.
- التعليم الفندقي بنسبة نجاح 66.47%.
- التعليم الزراعي بنسبة نجاح 64.13%.
- التعليم الصناعي بنسبة نجاح 84.29%.
- التعليم الفندقي بنسبة نجاح 66.47%.
- التعليم الزراعي بنسبة نجاح 64.13%.
- التعليم الصناعي بنسبة نجاح 84.29%.
ثانيًا: نظام الثلاث سنوات
- التعليم الفندقي بنسبة نجاح 79.95%.
- التعليم الزراعي بنسبة نجاح 48.26%.
- التعليم الصناعي بنسبة نجاح 65.37%.
- التعليم الفندقي بنسبة نجاح 79.95%.
- التعليم الزراعي بنسبة نجاح 48.26%.
- التعليم الصناعي بنسبة نجاح 65.37%.