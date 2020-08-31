«لوفيجارو»: الحريري وباسيل كانا على لائحة عقوبات ماكرون

قالت صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية، الإثنين، إن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أعد لائحة العقوبات على شخصيات لبنانية بالتنسيق مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ومن المتوقع أن يقوم بمناقشتها أثناء زيارته لبنان.واعتبرت «لوفيجارو» أن التهديد بعقوبات على شخصيات لبنانية أدى لحلحة عملية تشكيل الحكومة، مؤكدة أن ماكرون، لوح بعقوبات على كبار المسئولين في لبنان، وفقا لما تداوله الموقع اللبناني «لبنان 24».الصحيفة كشفت أن اللائحة التي لوح بها ماكرون، شملت رئيس مجلس النواب، نبيه بري، ووزير الخارجية السابق، جبران باسيل، وورئيس الوزراء الأسبق، سعد الحريري.