كوشنر: المعاهدة الإماراتية الإسرائيلية ستغير مسار السلام

أكد جاريد كوشنر، مستشار وصهر الرئيس الأمريكي، اليوم الإثنين، أن المعاهدة الإماراتية الإسرائيلية ستغير مسار السلام في الشرق الأوسط.وأضاف كوشنر، في تصريحات صحفية اليوم، أن مستقبل المنطقة لا يجب أن يبقى رهينة للماضي، وفقا لما نقلته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل لها قبل قليل.وأكد أن الولايات المتحدة ترتبط بعلاقات وثيقة مع الإمارات العربية المتحدة.وقال كوشنر: "رسالتنا للفلسطينيين هي رسالة أمل لتحسين مستقبلهم، وعليهم العودة للحوار، والقيام بخطوات تجاه السلام".