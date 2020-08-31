ارتفاع الأسهم الأوروبية بدعم بيانات صينية إيجابية وانتعاش أسعار النفط

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية، خلال منتصف تعاملات أولى جلسات الأسبوع، اليوم الإثنين، مدعومة ببيانات صينية إيجابية عكست تحسنا لنشاط الأعمال لدى ثاني أكبر اقتصاد عالميا، بالإضافة إلى انتعاش أسعار النفط لتقترب من تحقيق مكاسب للشهر الرابع على التوالي.على صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "يورو ستوكس 600" الأوسع نطاقا بنسبة 0.4% عند 370 نقطة، فيما ارتفع "كاك" الفرنسي بنسبة 0.7% عند 5036 نقطة، وصعد "داكس" الألماني بنحو 0.7% مسجلًا 13117 نقطة، فيما أغلقت أسواق الأسهم البريطانية في عطلة رسمية اليوم، على أن تستأنف تداولاتها بدءا من غد الثلاثاء.وأظهرت بيانات رسمية في وقت سابق نموا أكبر متوقع لنشاط قطاع الأعمال الصيني خلال شهر أغسطس مع اكتساب الحياة الاقتصادية زخمها مرة أخرى، وتحسن مؤشرات قطاع الخدمات في البلاد، متغلبة على الصدمة التي أحدثتها أزمة تفشي جائحة فيروس كورونا.وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الصيني، ارتفع مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي إلى 55.2 نقطة خلال شهر أغسطس، مقابل 54.2 نقطة محققة في يوليو الماضي.على صعيد آخر، شهدت أسواق النفط العالمية انتعاشا خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع متجهة لتحقيق مكاسب للشهر الرابع على التوالي بدعم هدوء المخاوف حيال تخمة المعروض من الخام في الأسواق، تزامنا مع تقليص المنتجين الأمريكيين إنتاج الخام بمعدلات كبيرة قبل اجتياح الإعصار "لورا" بعض الولايات الأمريكية.