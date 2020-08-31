توافق على تسمية مصطفى أديب رئيسًا للحكومة اللبنانية

بدأ الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، صباح اليوم الاثنين، الاستشارات النيابية لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن الرئيس عون استقبل رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي، الذى سمى مصطفى أديب، السفير اللبناني في ألمانيا، لتأليف الحكومة.وبدأت الكتل النيابية تتوافد إلى القصر الرئاسي في بعبدا للقاء الرئيس عون وتسمية مرشحها لرئاسة الحكومة، الذي يفترض أن يعلن رئيس الجمهورية بعد انتهاء لقاءاته اسم رئيس الوزراء المكلف.وبدأ عون الاستشارات بلقاء رؤساء الحكومات السابقين، سعد الحريري، ونجيب ميقاتي، وتمام سلام، والذين أعلنوا تسمية أديب رئيسا للحكومة.وفى سياق متصل، أفادت جهات بث رئيسية في لبنان بأن رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري، أكد بعد اجتماعه مع الرئيس اللبناني ميشال عون أن الحكومة الجديدة يجب أن تتشكل سريعا من وزراء اختصاصيين، مضيفا أن أهدافها يجب أن تتضمن إعادة إعمار بيروت بعد الانفجار المدمر الذي شهدته.من جانبها، أعلنت كتلة حزب الله النيابية لدى خروجها من القصر الجمهوري تسمية أديب، كما سمّت الكتلة القومية الاجتماعية أديب لتشكيل الحكومة الجديدة.كما أعلن النائب جان عبيد باسم كتلة الوسط المستقل بعد المشاركة في الاستشارات النيابية في قصر بعبدا ترشيح الكتلة لأديب لتشكيل الحكومة، متمنية له التوفيق، وتأتي هذه التطورات قبل الزيارة التي من المقرر أن يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، إلى لبنان، والتي ستستمر ليومين وتتخللها لقاءات سياسية.