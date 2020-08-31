صعود جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات

استهلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الإثنين منتصف تعاملات الأسبوع، على صعود جماعي بدعم من استمرار عمليات الشراء الانتقائية بالسوق.وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.47%، ليصل إلى مستوى 11488 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.84%، ليصل إلى مستوى 2075 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 13465 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 4390 نقطة.كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 1876 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 2805 نقطة.وفي سياق متصل، تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركتي مصر لإنتاج الأسمدة- موبكو، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، 96 ألف سهم، 20 ألف سهم، على التوالي، وباع مجلس إدارة شركات ارابيا انفستمنتس هولدنج، العبوات الطبية، سبيد ميديكال، 2.5 مليون سهم، 996.3 ألف سهم، 7 ملايين سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي 2000 سهم.فيما اشترى مساهم رئيسي بشركتي العامة للصوامع والتخزين والأهرام للطباعة والتغليف، 500 سهم، 5 آلاف سهم، على التوالي، كما اشترى مجلس إدارة شركتي المجموعة المالية هيرميس القابضة، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 250 ألف سهم، 58.1 ألف سهم، على التوالي.وفي السياق ذاته، قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 10 شركات، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهى الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، الدولية للمحاصيل الزراعية، المجموعة المصرية العقارية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، مصر الوطنية للصلب- عتاقة، الكابلات الكهربائية المصرية، العربية وبولفارا للغزل والنسيج- يونيراب، النصر للملابس والمنسوجات- كابو، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، دلتا للطباعة والتغليف.وفي سياق آخر، أعلنت 4 شركات وهى الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، العربية للمحابس، البويات والصناعات الكيماوية- باكين، عن عدم وجود أحداث جوهرية غير معلنة لدى الشركات من شأنها التأثير على سعر الأسهم بالبورصة.