وفاة والد الموسيقار الشاب خالد الكمار

أعلن الموسيقار الشاب خالد الكمار، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وفاة والده بعد صراع مع المرض.وكتب «الكمار» على حسابه قبل قليل: "انتصر المرض اللعين ليس على والدي فقط، ولكن علينا كلنا كأسرة.. والدي توفى".يذكر أن الموسيقار والمؤلف الموسيقي الشاب خالد الكمار قدم الموسيقى التصويرية لعدد كبير من الأعمال الفنية آخرها كان فيلم، "صاحب المقام"، لآسر ياسين ويسرا، وينتظر عرض مسلسل "ما وراء الطبيعة"للفنان أحمد أمين والمخرج عمرو سلامة كما قدم عدة أعمال هامة أخرى منها «قابيل»و«ليه لا» وغيرها من الأعمال في الدراما التليفزيونية والسينما.