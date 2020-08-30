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الأحد 30 أغسطس 2020 الموافق 11 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

كثافات مرورية متحركة بشوارع القاهرة والجيزة

الأحد 30/أغسطس/2020 - 10:39 ص
كثافات مرورية
كثافات مرورية
شيماء حسين
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شهدت محاور القاهرة والجيزة، ظهور كثافات مرورية متحركة في بعض الأماكن، بالتزامن مع توجه الموظفين إلى أماكن عملهم أثناء استقلال السيارات أعلى الطرق الدائرية والكباري والمحاور الرئيسية.

كثافات مرورية أعلى دائري السلام


وظهرت كثافات مرورية أعلى الدائرى بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفي طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفي الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزة.


شلل مروري بميدان التحرير


وشهد كوبرى أكتوبر كثافات مرورية للسيارات أمام القادم من الجيزة اتجاه مناطق وسط البلد، وكثافات أخرى في الاتجاه العكسي بسبب أعطال متكررة للسيارات، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر ومحور النصر وصولا إلى المنصة.

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كثافات مرورية بميدان الجلاء


يشهد الطريق الدائري كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء، وظهرت بعض الكثافات أعلى دائري المريوطية للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة، ومن المحور إلى طريق الزراعي بشبرا الخيمة، وبطريق الفيوم الصحراوي، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.

تباطؤ حركة السيارات بطريق الإسكندرية الزراعي


وتباطأت حركة السيارات أعلى طريق الإسكندرية الزراعي من قرية سنديون حتى قلما بسبب زيادة أحمال السيارات، وكذلك أعلى كوبري قليوب حتى طلعة الطريق الدائري وللمتجه إلى الأقاليم، وظهرت كثافات متحركة أعلى محور 26 يوليو للمتجه من ميدان لبنان وصولا إلى أكتوبر ومن الشيخ زايد وصولا إلى ميدان لبنان.


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