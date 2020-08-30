ننشر رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2020
الأحد 30/أغسطس/2020 - 07:12 ص
نورهان عبدالرحمنطباعة
يقدم «الدستور» رابط الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2020، حيث تفصلنا ساعات قليلة عن إعلان نتيجة الدبلومات الفنية، وفقًا لتصريحات الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، حيث تم الانتهاء من تصحيح جميع مواد الدبلومات الفنية، على مستوى التخصصات كافة.
وأكد مجاهد في تصريحات خاصة، أنه تم تحديد 30 طالبًا وطالبة لقائمة الأوائل على مستوى التخصصات، تمهيدًا لإعلانها الأحد.
وأوضح أنه سيتم إصدار بيان رسمي بإعلان أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2020، بعد عرض النتيجة على وزير التربية والتعليم لاعتمادها رسميا.
- ثالثًا: على الطالب أو الطالبة القيام بالنقر على كلمة الاستعلام أو كلمة ظهور النتائج.
وأكد مجاهد في تصريحات خاصة، أنه تم تحديد 30 طالبًا وطالبة لقائمة الأوائل على مستوى التخصصات، تمهيدًا لإعلانها الأحد.
وأوضح أنه سيتم إصدار بيان رسمي بإعلان أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2020، بعد عرض النتيجة على وزير التربية والتعليم لاعتمادها رسميا.
رابط الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2020
ويمكن لجميع الطلاب الحصول علي النتيجة من خلال الرابط التالي: من هنا
ويمكن ذلك عن طريق كتابة اسم الطالب ورقم الجلوس، وذلك بعد أن تصرح الوزارة بشكل رسمي عن النتائج الخاصة بالامتحانات والإفصاح عن قوائم أسماء أفضل طلاب الثانوية الفنية 2020، وبعد ذلك يمكن لجميع الطلاب وأولياء الأمور الحصول على النتائج بسهولة ويسر إلكترونيًا بدلا من الذهاب إلى مقرات المدارس أو المديريات التعليمية المختلفة لمعرفة النتيجة.
- ثانيًا: يكتب الطالب الاسم كاملًا ورقم الجلوس بشكل دقيق الذي يريد الاطلاع من خلاله عن تفاصيل النتيجة.
ويمكن ذلك عن طريق كتابة اسم الطالب ورقم الجلوس، وذلك بعد أن تصرح الوزارة بشكل رسمي عن النتائج الخاصة بالامتحانات والإفصاح عن قوائم أسماء أفضل طلاب الثانوية الفنية 2020، وبعد ذلك يمكن لجميع الطلاب وأولياء الأمور الحصول على النتائج بسهولة ويسر إلكترونيًا بدلا من الذهاب إلى مقرات المدارس أو المديريات التعليمية المختلفة لمعرفة النتيجة.
خطوات معرفة نتيجة الدبلومات
- أولا: يقوم الطالب بالدخول على الموقع الرسمي والمخصص من قبل الوزارة لمعرفة النتيجة للعام الدراسي 2020/2019.
- ثانيًا: يكتب الطالب الاسم كاملًا ورقم الجلوس بشكل دقيق الذي يريد الاطلاع من خلاله عن تفاصيل النتيجة.
- ثالثًا: على الطالب أو الطالبة القيام بالنقر على كلمة الاستعلام أو كلمة ظهور النتائج.
- رابعًا: أخيرًا تظهر الدرجات الخاصة بالطالب المُستعلم.
الجدير بالذكر أن الامتحانات التحريرية لطلاب هذه المرحلة التعليمية قد بدأت في يوم 25 يوليو 2020 حتى انتهت في 13 أغسطس 2020، في مختلف الأقسام العلمية المختلفة، وتمت تأدية الامتحانات وسط إجراءات احترازية من أجل حماية ووقاية جميع الطلاب من خطر الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد - 19".
الجدير بالذكر أن الامتحانات التحريرية لطلاب هذه المرحلة التعليمية قد بدأت في يوم 25 يوليو 2020 حتى انتهت في 13 أغسطس 2020، في مختلف الأقسام العلمية المختلفة، وتمت تأدية الامتحانات وسط إجراءات احترازية من أجل حماية ووقاية جميع الطلاب من خطر الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد - 19".