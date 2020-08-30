ننشر رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2020





رابط الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2020









ويمكن ذلك عن طريق كتابة اسم الطالب ورقم الجلوس، وذلك بعد أن تصرح الوزارة بشكل رسمي عن النتائج الخاصة بالامتحانات والإفصاح عن قوائم أسماء أفضل طلاب الثانوية الفنية 2020، وبعد ذلك يمكن لجميع الطلاب وأولياء الأمور الحصول على النتائج بسهولة ويسر إلكترونيًا بدلا من الذهاب إلى مقرات المدارس أو المديريات التعليمية المختلفة لمعرفة النتيجة.



خطوات معرفة نتيجة الدبلومات

- أولا: يقوم الطالب بالدخول على الموقع الرسمي والمخصص من قبل الوزارة لمعرفة النتيجة للعام الدراسي 2020/2019.



- ثانيًا: يكتب الطالب الاسم كاملًا ورقم الجلوس بشكل دقيق الذي يريد الاطلاع من خلاله عن تفاصيل النتيجة. ويمكن لجميع الطلاب الحصول علي النتيجة من خلال الرابط التالي: من هنا ويمكن ذلك عن طريق كتابة اسم الطالب ورقم الجلوس، وذلك بعد أن تصرح الوزارة بشكل رسمي عن النتائج الخاصة بالامتحانات والإفصاح عن قوائم أسماء أفضل طلاب الثانوية الفنية 2020، وبعد ذلك يمكن لجميع الطلاب وأولياء الأمور الحصول على النتائج بسهولة ويسر إلكترونيًا بدلا من الذهاب إلى مقرات المدارس أو المديريات التعليمية المختلفة لمعرفة النتيجة.- أولا: يقوم الطالب بالدخول على الموقع الرسمي والمخصص من قبل الوزارة لمعرفة النتيجة للعام الدراسي 2020/2019.- ثانيًا: يكتب الطالب الاسم كاملًا ورقم الجلوس بشكل دقيق الذي يريد الاطلاع من خلاله عن تفاصيل النتيجة.



- ثالثًا: على الطالب أو الطالبة القيام بالنقر على كلمة الاستعلام أو كلمة ظهور النتائج.





- رابعًا: أخيرًا تظهر الدرجات الخاصة بالطالب المُستعلم.



الجدير بالذكر أن الامتحانات التحريرية لطلاب هذه المرحلة التعليمية قد بدأت في يوم 25 يوليو 2020 حتى انتهت في 13 أغسطس 2020، في مختلف الأقسام العلمية المختلفة، وتمت تأدية الامتحانات وسط إجراءات احترازية من أجل حماية ووقاية جميع الطلاب من خطر الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد - 19".