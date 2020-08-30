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الأحد 30 أغسطس 2020 الموافق 11 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2020

الأحد 30/أغسطس/2020 - 07:45 ص
طلاب
طلاب
هبه محمد
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يقدم لكم «الدستور» رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2020، حيث يبحث الطلاب والطالبات وأولياء الأمور عن رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2020 التي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي للتقديم في الكليات والمعاهد.

ونستعرض لكم فى هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات عن رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2020 إلكترونيًا لتوفير العبء على الطلاب وأولياء الأمور.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2020


كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن كافة التفاصيل والمعلومات عن رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2020، وذلك عبر موقع تنسيق الجامعات والمعاهد.

مشيرًا إلى ارتفاع تنسيق كليات العلمي علوم والعلمي رياضة هذا العام 2020 مقارنة بالعام الماضي، حيث تقدم 145 طالب وطالبة لتسجيل رغابتهم.
 
ويمكنك الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2020 من خلال رابط التسجيل الإلكتروني التي أكدت عليه وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في المرحلة الأولى من خلال رقم الجلوس الخاص بطالب الثانوية العامة عبر موقع التنسيق الإلكتروني.. من هنا

تنسيق المرحلة الأولي بالجامعات والمعاهد 2020


صرح وزير التربية العليم العالي، الدكتور خالد عبد الغفور، أن مكاتب التنسيق في المرحلة الأولي بالجامعات والمعاهد 2020، ستعلن عن عن نتائج المرحلة الأولي أنها ستقوم بالإعلان عنها يوم السبت الموافق 29-8-2020، حيث سيعقد ستعرض الحد الأدنى للقبول في الكليات المرحلة الأولى للقسمين الأدبي والعلمي، وستشهد الساعات القادمة عمليات بحث عن نتائج التنسيق المرحلة الأولي 2020 التي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي للتقديم في الكليات والمعاهد.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2020

يمكن لطلاب وطلبات الثانوية الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2020، لكلًا من القسمين الأدبي والعلمي، من خلال رابط التسجيل الإلكتروني لتي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي للتقديم في الكليات والمعاهد، كما وفرت رابط رسميًا إلكترونيًا من أجل الاستعلام عبر النتيجة عبر بوابة الحكومة المصرية، بأستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس الخاص بالطالب أو الطالبة.

الرابط الرسمي إلكترونيًا من أجل الاستعلام عبر النتيجة عبر بوابة الحكومة المصرية، وفقًا لما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.. من هنا

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