سفير طهران ببغداد: القوات الأمريكية حولت العراق لساحة معركة معنا

قال السفير الإيراني لدى العراق إيرن مسجدي، خلال مقابلة مع موقع "المونيتور" الأمريكي، إن القوات الأمريكية حولت العراق إلى ساحة معركة مع بلاده.وأضاف: "إيران تعتقد أن الوجود الأمريكي لم يؤد إلا إلى زيادة انعدام الأمن ونمو الإرهاب، لكن دعمنا للحكومة العراقية غير مشروط سواء قرر العراق السماح للقوات الأمريكية بالبقاء أو طردهم".وتابع: "نأمل في أن يتم تنفيذ قرار البرلمان العراقي إخراج القوات الأمريكية".وأشار مسجدي إلى أن "القوات الأمريكية اغتالت علانية وبوقاحة قائدنا العسكري الكبير قاسم سليماني الذي كان ضيفًا رسميًا للحكومة العراقية".