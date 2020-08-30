ونعرض لكم موعد أذان الفجر اليوم الأحد 30-8-2020 في القاهرة وباقي المحافظات جمهورية مصر العربية "القاهرة - الإسكندرية - سوهاج - المنصورة - الفيوم - بني سويف - الإسماعيلية - الغردقة - المنيا".

موعد أذان الفجر اليوم الأحد 30-8-2020 فى القاهرة والمحافظات





1 - موعد صلاة الفجر اليوم في القاهرة الساعة 3:58 صباحًا.



2 - توقيت صلاة الفجر في الإسكندرية الساعة 4:01 صباحًا.



3 - موعد أذان الفجر في سوهاج الساعة 4:04 صباحًا.



4 - موعد أذان الفجر اليوم في المنصورة الساعة 3:56 صباحًا.



5 - موعد أذان الفجر اليوم في الإسماعيلية الساعة 3:53 صباحًا.



6 - موعد آذان الفجر اليوم الأحد في الفيوم الساعة 4:02 صباحًا.



7 - موعد أذان الفجر اليوم في بني سويف الساعة 4:01 صباحًا.



8 - توقيت أذان الفجر اليوم في الغردقة الساعة 3:54 صباحًا.



9 - موعد أذان الفجر اليوم في المنيا الساعة 4:07 صباحًا.



وتعتبر صلاة الفجر أول الصلوات الخمس المفروضة على كل مكلف باتفاق المسلمين، ويؤدي المسلمون صلاة الفجر بعد دخول أول وقتها، ويعتبر الفجر بداية لذهاب الليل.



وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله "، "من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله".

