«المؤبد» لمدير مكتب محافظ البحيرة لاتهامه بتلقى رشوة واستغلال نفوذ

قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الثانية، والمنعقدة بمحكمة إيتاي البارود، بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، بمعاقبة مدير مكتب محافظ البحيرة بالسجن المؤبد لاتهامه بتلقي رشوة واستغلال نفوذ.كما قررت ذات المحكمة مصادرة مبلغ 408 آلاف جنيه المضبوطة مع عزله من وظيفته، ومعاقبة المتهم السادس بالسجن المشدد 3 سنوات.كما قضت هيئة المحكمة ببراءة باقي المتهمين من التهم المنسوبة إليه.صدر الحكم برئاسة المستشار جمال طوسن، وعضوية المستشارين شريف عبدالوارث، ووائل مصطفى كامل وبحضور ممثلي نيابة أمن الدولة المستشارين حسين محمود عامر ومحمد جمال عبدالناصر.