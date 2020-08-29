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السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«المؤبد» لمدير مكتب محافظ البحيرة لاتهامه بتلقى رشوة واستغلال نفوذ

السبت 29/أغسطس/2020 - 04:06 م
محكمة
محكمة
معوض هويدي
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قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الثانية، والمنعقدة بمحكمة إيتاي البارود، بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، بمعاقبة مدير مكتب محافظ البحيرة بالسجن المؤبد لاتهامه بتلقي رشوة واستغلال نفوذ.

كما قررت ذات المحكمة مصادرة مبلغ 408 آلاف جنيه المضبوطة مع عزله من وظيفته، ومعاقبة المتهم السادس بالسجن المشدد 3 سنوات.

كما قضت هيئة المحكمة ببراءة باقي المتهمين من التهم المنسوبة إليه.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال طوسن، وعضوية المستشارين شريف عبدالوارث، ووائل مصطفى كامل وبحضور ممثلي نيابة أمن الدولة المستشارين حسين محمود عامر ومحمد جمال عبدالناصر.

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