يبحث المسلمين في جميع أنحاء العالم عن موعد أذان الفجر لإداء فريضة الصلاة، ويقوم المصليين يوميًا في البحث عن موعد أذان الفجر اليوم السبت 29-8-2020 في القاهرة وباقي المحافظات جمهورية مصر العربية، وذلك لحلول يوم عاشوراء الموافق يوم السبت 29-8-2020، والذي يعتبر اليوم العاشر من شهر محرم في التقويم الهجري.ويعتبر يوم عاشوراء هو اليوم الذي نجى الله سبحانه وتعالى فيه سيدنا موسى من فرعون.ويقدم لكم " الدستور " موعد أذان الفجر اليوم السبت 29-8-2020 في القاهرة وباقي المحافظات جمهورية مصر العربية، لحلول يوم عاشوراء الموافق يوم السبت 29-8-2020.موعد أذان الفجر اليوم السبت 29-8-2020 في القاهرة وباقي المحافظات جمهورية مصر العربية.1 - موعد أذان الفجر اليوم السبت 29-8-2020 في القاهرة الساعة 3:58 صباحًا.2 - موعد أذان الفجر اليوم السبت 29-8-2020 في الإسكندرية الساعة 4:01 صباحًا.3 - موعد أذان الفجر اليوم السبت 29-8-2020 في سوهاج الساعة 4:04 صباحًا.4 - موعد أذان الفجر اليوم السبت 29-8-2020 في المنصورة الساعة 3:56 صباحًا.5 - موعد أذان الفجر اليوم السبت 29-8-2020 في الإسماعلية الساعة 3:53 صباحًا.6 - موعد أذان الفجر اليوم السبت 29-8-2020 في الفيوم الساعة 4:02 صباحًا.7 - موعد أذان الفجر اليوم السبت 29-8-2020 في بني سويف الساعة 4:01 صباحًا.8 - موعد أذان الفجر اليوم السبت 29-8-2020 في الغردقة الساعة 3:54 صباحًا.9 - موعد أذان الفجر اليوم السبت 29-8-2020 في المنيا الساعة 4:07 صباحًا.وكانت قد أوضحت دار الإفتاء، أنه يجوز شرعًا الجمع بين نية صوم التاسع من شهر الله المحرم ونية صوم السنة، ويحصل بذلك إدراك فضل صيام يوم عاشوراء.ويعتبر صيام يوم عاشوراء من أهم الأيام لدى المسلمين للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى من خلال الصلاة والإكثار من الدعاء، وجاء في العديد من الأحاديث أن يوم عاشوراء هو اليوم الذي تاب فيه الله سبحانه وتعالى على سيدنا موسى عليه السلام، وفيه تاب على قومه، وفيه أمر بني إسرائيل بالتوبه.